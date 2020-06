Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) schakelt niet langer imams in om geradicaliseerde ex-gedetineerden te begeleiden. Ze heeft te veel vragen bij de besteding van de overheidsmiddelen door het project van de Gentse imam Khalid Benhaddou. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag.

Het project, 'Theologische Aanpak Islamitische Radicalisering', werd in juni 2018 gelanceerd en is gericht op geradicaliseerde gedetineerden die voorwaardelijk vrijkomen. Onder andere de Gentse imam Khalid Benhaddou leidt dat project met zijn platform Vlaamse Imams (PVI) in goede banen.

Demir zet de samenwerking nu stop. Ze liet het project de voorbije maanden evalueren en die doorlichting riep vragen op. 'Het aantal werkuren kwam zowel in 2018 als in 2019 niet overeen met de uitbetaalde subsidie. Bepaalde rekeningen konden niet in verband gebracht worden met de opdracht van het project. Er werd bij aanvang ook slechts één imam ingezet, terwijl er dertien waren beloofd. En onterechte kosten aanrekenen aan de belastingbetaler, dat kan niet. Dit project dient voor de beveiliging van onze maatschappij, niet als subsidiekraan. De organisatie kreeg herhaaldelijk de kans om met een plausibele uitleg te komen, maar die bleef uit', zegt ze.

Demir wil de begeleiding ook over een andere boeg gooien. 'Imams lijken me niet de meest geschikte personen voor een voldoende kritische kijk op geloof', zegt ze.

Wel is het volgens haar duidelijk dat moet worden samengewerkt met mensen die de islam kennen. Ze kijkt dan naar organisaties die extremisme en radicalisme bij moslims begeleiden, maar dat doen met een divers team van theologen, therapeuten, psychologen en maatschappelijke werkers. Ook wil ze dat de justitiehuizen een risicoanalyse maken van elke geradicaliseerde ex-gedetineerde.

In een reactie aan Het Laatste Nieuws zegt imam Khalid Benhaddou teleurgesteld te zijn. 'Ik wil sowieso nog eens samenzitten met het kabinet om te horen wat er juist is misgelopen. Hopelijk kan dit project in de toekomst op een of andere manier toch verdergezet worden.'

