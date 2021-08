Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) start in september een bevraging bij duizend slachtoffers over hun ervaringen met justitie. Bedoeling is de hulp aan slachtoffers te verbeteren en resterende knelpunten weg te werken. Dat kondigt ze maandag aan.

De Vlaamse justitie zal slachtoffers centraal zetten, zo staat te lezen in de missie van het oprichtingsbesluit van het agentschap Justitie, dat in 2022 alle versnipperde Vlaamse justitiebevoegdheden zal bundelen.

Minister Demir wil meteen de daad bij het woord voegen. 'Sinds mijn aantreden stel ik mezelf continu de vraag: doen we als maatschappij wel genoeg voor onze slachtoffers? Net dat gaan we vragen aan 1.000 slachtoffers in een grote bevraging', luidt het.

Ongeveer 1.000 slachtoffers worden digitaal bevraagd vanaf september. Daarnaast worden 150 slachtoffers bevraagd via hun advocaat, die ook hun insteek kunnen geven vanuit de rechtsprocedure of namens slachtoffers die hun stem niet (meer) kunnen laten horen. Met tussen de 30 en 50 slachtoffers worden diepte-interviews afgenomen.

De bedoeling is om slachtoffers te bevragen van alle soorten delicten en ook alle arrondissementen. 'Want ook daar schuilen soms verschillen in en we willen echt een zo breed mogelijk beeld krijgen', zegt Demir. Naast slachtoffers wordt de magistratuur bevraagd om na te gaan wat zij vindt dat beter kan aan slachtofferonthaal.

Demir kondigde eerder al aan dat ze haar dienst slachtofferonthaal versterkt. 'Bij mijn aantreden waren er maar 33 justitieassistenten voor zo'n 6.000 dossiers slachtofferonthaal op jaarbasis. Die justitieassistenten zetten slachtoffers elke dag centraal, maar ze kunnen ook maar doen wat ze doen met de middelen die ze hebben. Daarom vind ik het zo belangrijk om die dienst te versterken en dat doe ik in eerste instantie door de ploeg te versterken met 50 procent. Die aanwervingen zijn lopende'.

De minister vindt dat de dienst op maat en tempo van het slachtoffer moet kunnen werken, want elk slachtoffer is anders.

