Scholen, sportclubs en andere verenigingen kunnen vanaf 1 januari een renteloze lening krijgen om hun gebouwen energiezuinig te maken. Dat heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) beslist.

Een renteloos renovatiekrediet voor particulieren die hun woning energetisch renoveren, bestaat al. Daar is nu een renteloze energielening voor verenigingen, niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen bijgekomen.

'Ook veel verenigingen gaan de uitdaging aan om hun gebouwen energiezuinig te maken. Met deze maatregel geven we hen een duwtje in de rug', zegt minister Demir.

De lening bouwt voort op een maatregel die al sinds 2017 bestaat. Jeugdbewegingen, sportclubs, scholen, ziekenhuizen, vzw's en dergelijke kunnen sindsdien bij een energiehuis terecht om een lening van maximaal 15.000 euro aan 1% en met een looptijd tot 10 jaar af te sluiten, om hun gebouwen energiezuiniger te maken.

Voor verenigingen van mede-eigenaars kan het maximaal leningsbedrag vermeerderd worden met 7.500 euro per wooneenheid in het gebouw waarvoor de vereniging verantwoordelijk is.

Deze maatregel dreigde echter op 31 december 2020 af te lopen. Daarom is de einddatum nu geschrapt én wordt de energielening renteloos ter beschikking gesteld. 'De energiehuizen kunnen vanaf nu ook deze maatregel volop promoten bij het verenigingsleven', aldus Demir.

