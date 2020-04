Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is niet te spreken over de 'eenzijdige beslissing' van skeyes en Brussels Airport Company om tijdens de coronacrisis slechts één van de drie banen op de luchthaven van Zaventem open te houden en zo alle nachtvluchten boven Brussel en de Vlaamse Noordrand te concentreren. Demir heeft federaal minister van Mobiliteit François Bellot op het matje geroepen en verwacht "nog voor 1 mei" een antwoord over een meer evenwichtige verdeling van de vluchten.

Het luchtverkeer op en rond de luchthaven van Zaventem is door de coronacrisis sterk teruggevallen. Luchtverkeersleider skeyes en Brussels Airport Company beslisten daarom om voorlopig maar één van de drie banen open te houden voor landende en opstijgende toestellen. Het gaat om baan 25R, waardoor ook alle nachtvluchten in principe boven de Vlaamse Noordrand of over Brussel opstijgen. Enkel bij noord- of noordoostenwind wordt nog uitgeweken naar een andere baan. Die situatie blijft nog zeker tot 15 mei zo.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kreeg al heel wat mails van omwonenden die klagen over nachtelijke geluidshinder, antwoordde ze woensdag in Commissie op vragen van Inez De Coninck (N-VA) en Chris Steenwegen (Groen). Demir vroeg haar diensten daarop om de situatie te analyseren op basis van de vluchtinformatie en de meetgegevens. Daaruit blijkt inderdaad dat er een 'significante impact' is tijdens de nacht, 'met een concentratie boven bepaalde gebieden in Vlaanderen en de Noordrand', zei ze.

Bovendien zijn er tussen 14 maart en 18 april vijf nachtvluchten geweest waarbij de geluidhinder groter was dan het opgelegde maximum. Voor nachtvluchten in kader van bijvoorbeeld rampen of medische hulp, kunnen die limieten in principe overschreden worden. Volgens Demir is de beslissing om alle vluchten voortaan toe te wijzen aan baan 25R 'eenzijdig genomen, zonder enig overleg met de betrokken gewesten'. 'Het is onbegrijpelijk dat men het coronavirus aangrijpt om aan een zeer delicaat evenwicht te zitten sleutelen', vindt ze.

Demir heeft federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR), bevoegd voor skeyes, gevraagd om een dringend overleg dat dinsdagavond op kabinetsniveau heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van het kabinet van Vlaams minister voor Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) en heeft daarbij een nieuwe 'meer evenwichtige' verdeling van de vluchten voorgesteld. 'We hebben de bekommernis van Vlaanderen heel duidelijk gemaakt: de concentratie van nachtvluchten boven Vlaanderen dient wat ons betreft zo snel mogelijk te worden gestopt.' Demir verwacht voor 1 mei nog een antwoord.

