Er is geen sprake van om grond van het Oosterweelproject in de Limburgse Maasplassen te storten. Dat zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) woensdag in het parlement na vragen van Johan Danen (Groen) en Marino Keulen (Open Vld).

THV Rekin, een consortium van vier grindbedrijven, mag tot 2033 ruim 7 miljoen m3 aan 'niet verontreinigde grond' in een Maasplas in Kinrooi storten. Demir heeft daarvoor een vergunning afgeleverd, raakte dinsdag bekend. Nochtans verzet de gemeente Kinrooi zich hevig en vernietigde de Raad van State begin dit jaar een eerder plan. In de berichtgeving van dinsdag was ook sprake van Oosterweelgronden.

'Maar er is nooit enige toezegging geweest om gronden van Oosterweel te accepteren in Kinrooi', zei Demir woensdag. Het plan dat werd vernietigd door de Raad van State gaf volgens haar niet specifiek aan waar er mocht worden gestort. In het huidige plan werd slechts 29 procent van het oorspronkelijke grondverzet toegestaan. Het mag volgens de minister enkel gaan om niet vervuilde gronden, met een stoffenverklaring. Het zou volgens Demir bijvoorbeeld kunnen gaan om grond van de nog aan te leggen Noord-Zuidverbinding in Limburg.

Die uitleg kon de vraagstellers niet overtuigen. Johan Danen vroeg de minister om af te zien van het plan en voorspelde dat de Raad van State de beslissing opnieuw zal vernietigen.

'We praten hier over het Rivierpark Maasvallei, dat is een soort moderne Hof van Eden', zei Marino Keulen. 'Ik vrees dat we in ellenlange procedures gaan terechtkomen. Ga in overleg met de lokale besturen en met het middenveld.'

Jo Brouns (CD&V), naast parlementslid ook burgemeester van Kinrooi, voerde aan dat er in het bestemmingsplan van het Rivierpark een verbod op opvullen is opgenomen. 'We zullen daar met alle middelen aan blijven vasthouden', zei hij.

