Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is niet tevreden dat de Vlaamse vraag naar rechtvaardige spreiding van inspanningen geen gevolg kreeg tijdens de Europese top over de klimaatdoelstellingen. Dat laat ze vrijdagochtend weten op Twitter.

De 27 Europese leiders zijn het vrijdagochtend eens geraakt om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verminderen tegen 2030. Minister Demir laat in een reactie op Twitter weten dat ze niet tevreden is. 'Vlaanderen blijft achter zonder duidelijke garanties over verdere uitwerking van Europese ambitieverhoging. Geen goede zaak.' België trok naar de klimaatdiscussies met twee Vlaamse voorwaarden voor het engagement. Zo wilde Vlaanderen enkel zijn fiat geven als er rekening wordt gehouden met 'kostenefficiëntie' en met 'internationale flexibiliteit'.

De Vlaamse regering beklaagde zich erover dat de verdeling van de huidige Europese doelstelling 'louter' op basis van het criterium bbp per capita gebeurde. Op die manier werd België ertoe verbonden zijn uitstoot tegen 2030 met 35% te verminderen, terwijl Bulgarije (0%), Roemenië (2%) en Polen (7%) weinig of geen inspanningen moeten leveren.

