Demir maakt extra geld vrij voor investeringen tegen watertekort in 30 gebieden

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakt 20 miljoen euro vrij om dertig extra gebieden te wapenen tegen waterschaarste en droogte. De zogenaamde Blue Deal-investeringen moeten Vlaanderen weerbaar helpen maken de klimaatverandering.

Het gaat in de eerste plaats om tien grootschalige transformatieprojecten in verstedelijkte, en dus verharde, kernen. Daar wordt de komende jaren een structurele ruimtelijke transformatie doorgevoerd voor groenblauwe dooradering, klimaatadaptatie, ontharding en waterinfiltratie.

Alle projecten bestaan uit quick-wins en uit grotere aanpassingen die iets meer tijd vergen. De minister legt een hefboom van bijna 10 miljoen euro op tafel om voor 33 miljoen euro aan investeringen mogelijk te maken, meldt haar kabinet maandag. Naast deze investeringen werden via de administratie tien gebieden geselecteerd als ‘Lokale Gebiedsdeal Droogte’. Daar zijn Vlaamse ruimtelijke processen lopende, maar de middelen van Demir moeten ze meer en structureel klimaatrobuust maken.

Omdat droogte vaak als eerste gevolgen heeft voor de landbouwers, worden ook in landbouwgebied extra gebiedsgerichte investeringen in de steigers gezet. Via de Vlaamse Landmaatschappij trekt Demir in totaal 1,3 miljoen euro uit voor de ondersteuning van Water-Land-Schap-investeringen in acht gebieden in Vlaanderen.