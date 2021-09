Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vindt het hypocriet dat oppositiepartij Vooruit kritiek heeft op het uitblijven van maatregelen om de energiefactuur te doen dalen in de Septemberverklaring.

De afgelopen jaren werden al maatregelen genomen om de Vlaamse component in die factuur te doen dalen. Bovendien betalen we tot 2030 de gigantische oversubsidiëring van de zonnepanelen af, verklaarde Demir dinsdag in De Ochtend op Radio 1.

Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman laakte maandag dat de Vlaamse regering niets heeft beslist om de energiefactuur te doen dalen, terwijl die net fors gestegen is. Demir bevestigde dat daarover niets in de beleidsverklaring van de minister-president stond, maar dat de Vlaamse component in de factuur de voorbije jaren is gedaald. Zo werden de distributienettarieven eruit gehaald, volgend jaar is dat het geval voor de openbare verlichting en ook het 'debacle' van de terugdraaiende teller zit er niet in.

Ze vindt de kritiek ook hypocriet en verwijst naar de 'gigantische oversubsidiëring' van zonnepanelen via de groenestroomcertificaten, waardoor in 2002 20 miljard euro in de factuur terecht is gekomen.

Bovendien kijkt Demir naar het federale beleidsniveau, waar N-VA in de oppositie zit en Vooruit in de meerderheid. De federale component is de voorbije jaren wel gestegen en als de subsidies voor gascentrales ook in de factuur terecht komen, dan wordt het 'dweilen met de kraan open'.

