Hans Bonte, sp.a-burgemeester van Vilvoorde, blijft erbij dat de sociaaldemocraten best voor de Vlaamse oppositie kiezen. De beslissing van de raad van afdelingsvoorzitters en -secretarissen woensdag, die voorzitter John Crombez toestond om over de inhoud te praten met formateur Bart De Wever, verandert daar niets aan. "Als de sp.a ooit in een regering zou sukkelen dan kan het niet anders dan in een positie belanden waarbij het het vijfde wiel aan de wagen is", zei Bonte in De Ochtend donderdag.

"Het kan nooit kwaad om te luisteren", zei Bonte, die zelf op vakantie is en dus niet aanwezig was op de raad. "Maar de uitslag van de verkiezingen is wat ze is. Er is rechts gestemd, zelfs extreemrechts. Sp.a en andere partijen zijn afgestraft. Het komt nu aan De Wever toe om initiatief te nemen en niet langer de Vlaamse politiek te verlammen met allerlei politiek-strategische spelletjes."

Voor Bonte moet de sp.a ook regeringsdeelname aan zich laten voorbijgaan omdat ze in een Vlaamse regering nooit haar stempel zou kunnen drukken. "Als de sp.a ooit in een regering zou sukkelen dan kan ze niet anders dan in een positie belanden waarbij ze het vijfde wiel aan de wagen is. Waarbij we nooit uit de verf komen. (...) Ik denk dat we dan een zeer groot en onverantwoord risico nemen dat we in de volgende verkiezing afgestraft worden."

Daarnaast biedt oppositie aan veel nieuwe mensen op het terrein de kans om "de stiel te leren". "Het parlementaire werk, het uitwerken van voorstellen, het voorbereiden van de communicatie. Dat zijn zaken die moeilijker verlopen als je in de meerderheid zit, en je gebonden bent aan loyaliteiten aan een - in dit geval - rechtse meerderheid." Bonte pleit ervoor dat de partij zich niet laat "gebruiken in de tactische opstellingen van De Wever".

"Ook vanuit de oppositie kan je wegen op het beleid en zaken realiseren. Maar het is daarnaast zo dat wij in eerste instantie de sociaaldemocratie in Vlaanderen weer geloofwaardig en aantrekkelijk moeten maken. Voor een stuk ook moeten we de verbinding zijn tussen progressieve groepen uit het sociale, ecologische en zorgveld."

Heeft de partij ook een nieuwe voorzitter nodig? "Iemand zal toch de verantwoordelijkheid moeten nemen om de nederlaag voor een stuk door te spoelen", antwoordde Bonte. "Maar ook om een nieuw project op de rails te krijgen."