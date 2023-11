Demir betreurt personeelstekort douane waardoor drugs niet tijdig vernietigd worden

De Belgische douane wil cocaïne sneller kunnen vernietigen. De capaciteit van de verbrandingsovens blijft echter onderbenut door een tekort aan personeel dat de drugs transporteert. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) betreurt het personeelstekort.

Volgens het huidig protocol kan er in ons land twintig ton drugs per week verbrand worden. ‘De douane en Indaver (het afvalverwerkingsbedrijf van Fernand Huts, red.) moeten kijken hoe het transport best kan verlopen’, klinkt het op het kabinet van Demir. ‘Indaver meldt ons dat de voorziene vrije tijdsslots om drugs te vernietigen niet allemaal worden ingevuld.’

Indaver ligt in het midden van de Antwerpse haven en dus vlak bij de plaats delict, redeneert de minister. ‘En toch zou er daar iets haperen. Het is kwestie zich goed te organiseren, want het is jammer dat er geen beroep kan worden gedaan op de capaciteit.’

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) ziet geen structureel probleem rond het transport van in beslag genomen drugs naar de verbrandingsovens. Het gaat volgens hem veeleer om een punctueel probleem waarover de bevoegde diensten de komende dagen afspraken moeten kunnen maken.

Volgens woordvoerder Jan Verheyen van afvalstoffenmaatschappij OVAM stelt er zich alvast geen probleem van capaciteit bij de verbrandingsovens. In Vlaanderen zijn er drie ovens voor gevaarlijke afvalstoffen en die trommels hebben een gezamenlijke capaciteit van meer dan 100.000 ton, legde Verheyen maandag uit in De Ochtend op VRT Radio 1. ‘Er zijn geen wachttijden, maar er zijn met de douane specifieke slots afgesproken om de drugs te verbranden”, aldus nog Verheyen.

Ook volgens Van Tigchelt is het zaak dat de bevoegde diensten – de douane en Indaver – elkaar vinden met heel praktische afspraken. Bij Indaver was maandagmiddag niet meteen iemand bereikbaar. Vrijdag werden twee havenarbeiders in een douanedepot overvallen. Of de daders toen drugs konden recupereren, is niet geweten.