In navolging van het schandaaldossier rond de armoede-vzw Rafaël, dat vandaag uitgebracht wordt door Knack, Le Vif en de RTBF, meldt uitvaartverzekeringsmaatschappij DELA dat ze haar verzekeringsagente Anne Idago vanmorgen de deur heeft gewezen. 'We hebben haar ontslagen wegens belangenvermenging en onheuse verkooppraktijken', laat DELA-woordvoerster Marysia Kluppels weten.

Uit onderzoek van Knack, LeVif en de RTBF blijkt dat Anne Idago als gedelegeerd bestuurster twintig uitvaartverzekeringen regelde voor de straatarme bewoners, onder wie sans-papiers, die geen enkel inkomen hadden. Zes van die verzekeringen gebeurden bovendien via postchequeoverschrijvingen. Van die betalingen waren de kansarme klanten niet op de hoogte. Voor de contracten die ze in het Rafaëlcentrum afsloot, kon de verzekeringsubagente in onderaanneming tot 7418 euro commissieloon opstrijken.

'We vinden het ethisch niet correct dat Idago de verzekeringsbemiddeling doet bij deze mensen, die in een armoedesituatie zitten. Het is duidelijk dat een uitvaartverzekering voor hen niet de eerste nood is', zegt DELA-woordvoerster Marysia Kluppels. Volgens Idago zouden de bewoners zelf om een verzekering gevraagd hebben naar aanleiding van een overlijden in het opvangcentrum.

Echtscheiding

Knack, Le Vif en RTBF onthulden vandaag dat onder Idago's bestuur acht mensen het slachtoffer werden van uitbuiting, en dat het belangrijkste bezit van de vzw, een pand ter waarde van minimaal 3 miljoen euro, geschonken werd aan het aartsbisdom. Ook kende de vzw Rafaël haar gedelegeerd bestuurster een overbruggingskrediet van 153.000 euro toe ter financiering van haar echtscheiding. De lening werd volgens Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie, voorgeschoten door het aartsbisdom.

'Ethisch gemotiveerd'

DELA plant voorlopig geen verdere, juridische stappen. 'Technisch gezien zijn de dossiers in orde', zegt Kluppels. 'Onze beslissing is zuiver ethisch gemotiveerd. Het gaat hier om een ingebrekestelling op basis van een belangenconflict.'

