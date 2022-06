DeFI wil aanwezigheid voormalige parlementsleden in Grondwettelijk Hof afschaffen

DéFi heeft een wetsvoorstel ingediend “om de samenstelling van het Grondwettelijk Hof te depolitiseren en te zorgen voor gendergelijkheid”. Dat maakt de partij woensdag bekend in een mededeling. Momenteel komt de helft van de rechters van het Hof uit de politieke wereld en zijn ze minstens vijf jaar lid geweest van een parlementaire vergadering.

De tekst wordt woensdagmiddag voorgesteld in de Kamercommissie Grondwet. ‘Als er één gebied is waar politisering van benoemingen moet worden vermeden, dan is het wel dat van de rechterlijke functies, en meer in het bijzonder wanneer het gaat om rechters die zich moeten uitspreken over wetten die in het Parlement zijn opgesteld en gestemd.’

Het wetsontwerp wil enerzijds de categorie van ‘voormalige parlementaire’ rechters afschaffen, om plaats te maken voor houders van een doctoraat of een master in de rechten. Anderzijds is het de bedoeling om de gendersamenstelling van het Grondwettelijk Hof te hervormen, van een derde tot de helft vrouwelijke rechters.

‘Het is niet gezond dat een wet kan worden beoordeeld door degenen die hem hebben gemaakt. Een partijkaart hebben is geen noodzakelijke ‘bevoegdheid’ om te controleren of wetten in overeenstemming zijn met de grondwet,’ zegt partijvoorzitter François De Smet. ‘Het is tijd om het glazen plafond te doorbreken, ook in het Grondwettelijk Hof,’ voegt parlementslid Sophie Rohonyi toe.