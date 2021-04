De terugtrekking van het Belgisch contingent van een zeventigtal militairen uit Afghanistan moet voor de zomer afgerond zijn. Dat bevestigde minister van Defensie Ludivine Dedonder maandag in Brussel na een ontmoeting met haar Duitse collega Annegret Kramp-Karrenbauer.

Woensdag beslisten de dertig Navo-landen dat de terugtrekking van de 10.000 militairen van de Resolute Support Mission (RSM) voor advies en bijstand aan de Afghaanse veiligheidsmacht op 1 mei zou starten. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde van zijn kant aan dat alle Amerikaanse troepen Afghanistan op de 20ste verjaardag van de aanslagen van 11 september 2001 verlaten zullen hebben.

Duitsland is verantwoordelijk voor de noordelijke zone van de RSM-missie. 1.100 Duitse militairen worden aangevuld met contingenten uit een twintigtal landen, waaronder 70 Belgische militairen.

Tijdens hun bilateraal onderhoud hadden de twee defensieministers het over de terugtrekking van de Navo uit Afghanistan. Volgens Dedonder zou het Belgisch contingent in de huidige omstandigheden 'voor de zomer' gerepatrieerd worden. Om de terugtrekking voor te bereiden, zal een supplementair detachement ter plaatse gestuurd worden, verduidelijkte ze aan Belga. (Belga)

