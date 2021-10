België staat achter een wereld zonder kernwapens, maar ook achter de NAVO-strategie. Dat zei minister van Defensie Ludivine Dedonder woensdag in de Kamercommissie Defensie na vragen van Theo Francken (N-VA) en Maria Vindevoghel (PVDA).

'België deelt de visie van een wereld zonder nucleaire wapens met een groot aantal landen', zei Dedonder. 'Ons land vraagt dan ook het grootste respect voor het Non-proliferatieverdrag.'

Tegelijk staat België achter het strategische afschrikkingsbeleid van de NAVO, dat steunt op een combinatie van nucleaire wapens, conventionele wapens en verdediging tegen raketten.

In dat kader neemt België ook deel aan oefeningen, zoals Steadfast Noon, vorige week. Die vond plaats op twee luchtmachtbasissen in het noorden van Italië waar wellicht ook Amerikaanse kernwapens liggen van het type B61, zoals op Kleine Brogel.

Hoewel nooit officieel bevestigd, zouden er op de Limburgse basis tussen tien en twintig Amerikaanse kernbommen liggen. In heel Europa zouden er 150 bommen van dat type aanwezig zijn, in voorts ook Duitsland, Italië, Nederland en Turkije.

