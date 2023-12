Defensieminister Dedonder bekijkt hoe de scheepvaart kan beschermd worden in de Rode Zee

Ons land bestudeert de mogelijkheid om militaire versterking te sturen naar de Rode Zee. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder gezegd tijdens haar kerstbezoek aan de Belgische militairen in Roemenië.

Houthi-rebellen uit Jemen vallen regelmatig schepen aan in het Rode Zeegebied uit protest tegen de aanvallen van Israël in Gaza. Chef Defensie admiraal Michel Hofman liet voor de camera van Belga zijn licht schijnen op de zaak: ‘Door het conflict in Israël zijn de Houthi’s in de Rode Zee zeer agressief met aanvallen zowel op koopvaardijschepen als op militaire schepen. Er moet vertrouwen gebouwd worden om het maritieme verkeer daar te verzekeren.’

Ook minister Dedonder toont zich bezorgd over de aanvallen in de Rode Zee: ‘Het is belangrijk om de scheepvaart te beveiligen. We zijn momenteel aan het afwegen en de mogelijkheid aan het analyseren om militaire versterking te sturen naar de regio.’

Admiraal Hofman ziet een rol weggelegd voor de fregat Louise Marie. Die onderneemt in de eerste helft van 2024 een missie naar de Straat van Hormuz bij de Perzische Golf. Die opdracht kadert in een Europese operatie. Om naar de regio van Hormuz te gaan, vaart de Louise Marie door de Rode Zee. ‘

In die transit door de Rode Zee kan de Louise Marie een rol van betekenis spelen’, meent de baas van de Belgische Defensie. ‘Maar het zal een gemeenschappelijke inspanning zijn van meerdere landen, waarbij ieder land wel iets zal kunnen doen in functie van zijn eigen capaciteit en beschikbaarheid.’