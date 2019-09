Defensie gaat in 2020 onder meer op zoek naar 1215 soldaten, 600 onderofficieren en 220 officieren. De focus ligt op technici en vrouwen.

Dat werd dinsdag vernomen uit militaire bron. De grootschalige aanwervingen zijn nodig om de pensioenuitstroom bij Defensie op te vangen.

Uiteenlopend

Volgens een persbericht van het ministerie van Defensie zullen er volgend jaar 2035 openstaande vacatures zijn bij Defensie. Het gaat om vacatures in uiteenlopende categorieën en met 'meer dan 100 verschillende profielen'.

Het leger gaat op zoek naar 1215 soldaten, 600 onderofficieren en 220 officieren. Daarnaast is het de bedoeling 150 burgers en 420 reservisten aan te trekken.

Defensie plant een reeks evenementen en communicatiecampagnes om met name jongeren warm te maken voor een job bij het leger. Zo organiseert Defensie op zondag 13 en zondag 20 oktober twee speciale 'Jobdays@Defence' waarbij mensen kennis kunnen maken met het aanbod van het leger.

Technici en vrouwen

Defensie focust in de rekrutering op twee doelgroepen: technici en vrouwen. Zo wijst Defensie erop dat een kwart van de vacatures voor technische functies is.

En wat de vrouwen betreft, kampt het leger nog vaak met een 'vooroordeel', klinkt het. 'Er bieden zich nog te weinig vrouwen aan bij Defensie omdat zij denken dat een militaire job niet voor hen is weggelegd. Niets is minder waar, want alle vacatures zijn perfect mogelijk voor vrouwen', zo staat te lezen in het persbericht.