Defensie vraagt een beslissing van de regering over de inzet van Belgische F-16's boven Irak en Syrië uiterlijk tegen de zomer. De bondgenoten binnen de coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) hebben aan België immers gevraagd om de gevechtstoestellen in te zetten. Dat is vernomen bij kapitein-ter-zee Carl Gillis, hoofd van de divisie Operaties bij de staf Defensie.

'We hebben de vraag gekregen van de partners en we hebben een militair-technisch advies opgemaakt', aldus Gillis. 'In het najaar zouden we 4 F-16's kunnen inzetten gedurende een jaar.' Gillis stelt dat Defensie militair-technisch klaar is, maar zegt ook dat er nu een beslissing van de regering nodig is uiterlijk voor de zomer, om de toestellen in het najaar te kunnen inzetten.

Met een minderheidsregering in lopende zaken is de politieke situatie in ons land weliswaar complex, erkent de kapitein-ter-zee. De Belgische F-16's kunnen opnieuw worden ingezet vanuit een basis in Jordanië. De Belgische toestellen zouden dan luchtsteun bieden aan de troepen die op de grond in Syrië en Irak tegen IS strijden. De Luchtcomponent van het leger heeft al 27 maanden - in twee onderscheiden periodes - deelgenomen aan operaties boven Irak en Syrië.

'We hebben de vraag gekregen van de partners en we hebben een militair-technisch advies opgemaakt', aldus Gillis. 'In het najaar zouden we 4 F-16's kunnen inzetten gedurende een jaar.' Gillis stelt dat Defensie militair-technisch klaar is, maar zegt ook dat er nu een beslissing van de regering nodig is uiterlijk voor de zomer, om de toestellen in het najaar te kunnen inzetten. Met een minderheidsregering in lopende zaken is de politieke situatie in ons land weliswaar complex, erkent de kapitein-ter-zee. De Belgische F-16's kunnen opnieuw worden ingezet vanuit een basis in Jordanië. De Belgische toestellen zouden dan luchtsteun bieden aan de troepen die op de grond in Syrië en Irak tegen IS strijden. De Luchtcomponent van het leger heeft al 27 maanden - in twee onderscheiden periodes - deelgenomen aan operaties boven Irak en Syrië.