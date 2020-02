Defensie heeft pop-upstores geopend in de shoppingcentra van Wijnegem en Luik (Médiacité) om nieuwe rekruten te vinden. Het is de eerste keer dat het Belgische leger rekruteert vanuit een pop-upstore.

De pop-upstores zullen open blijven tot 14 maart. Tijdens de krokusvakantie (24-29 februari) zal Defensie onder meer demonstraties geven en informatiestanden opzetten in de centrale hallen van de winkelcentra, om de vacatures bij alle componenten onder de aandacht te brengen.

Met de nieuwe aanpak hoopt Defensie meer mannen, maar vooral ook meer vrouwen te bereiken. 'Momenteel zijn er 8,7 procent vrouwen bij Defensie, en dit percentage moet omhoog', luidt het.

In 2020 rekruteert Defensie in totaal 2.035 militairen, onder wie 220 officieren, 600 onderofficieren en 1.215 soldaten en matrozen.

Defensie focust in de rekrutering op twee doelgroepen: technici en vrouwen. Zo wijst Defensie erop dat een kwart van de vacatures voor technische functies is.

En wat de vrouwen betreft, kampt het leger nog vaak met een 'vooroordeel', klinkt het. 'Er bieden zich nog te weinig vrouwen aan bij Defensie omdat zij denken dat een militaire job niet voor hen is weggelegd. Niets is minder waar, want alle vacatures zijn perfect mogelijk voor vrouwen'.

De pop-upstores zullen open blijven tot 14 maart. Tijdens de krokusvakantie (24-29 februari) zal Defensie onder meer demonstraties geven en informatiestanden opzetten in de centrale hallen van de winkelcentra, om de vacatures bij alle componenten onder de aandacht te brengen. Met de nieuwe aanpak hoopt Defensie meer mannen, maar vooral ook meer vrouwen te bereiken. 'Momenteel zijn er 8,7 procent vrouwen bij Defensie, en dit percentage moet omhoog', luidt het. In 2020 rekruteert Defensie in totaal 2.035 militairen, onder wie 220 officieren, 600 onderofficieren en 1.215 soldaten en matrozen. Defensie focust in de rekrutering op twee doelgroepen: technici en vrouwen. Zo wijst Defensie erop dat een kwart van de vacatures voor technische functies is.En wat de vrouwen betreft, kampt het leger nog vaak met een 'vooroordeel', klinkt het. 'Er bieden zich nog te weinig vrouwen aan bij Defensie omdat zij denken dat een militaire job niet voor hen is weggelegd. Niets is minder waar, want alle vacatures zijn perfect mogelijk voor vrouwen'.