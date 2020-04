De federale regering heeft het ministerie van Defensie opgedragen om via zijn aankoopdienst een overheidsopdracht te lanceren en op zoek te gaan naar 12 miljoen stoffen mondmaskers voor de bevolking.

Dat heeft minister van Defensie Philippe Goffin dinsdag aangegeven.

"De ministerraad heeft ons de duidelijke opdracht gegeven 12 miljoen maskers te bestellen. De overheidsopdracht is dus gelanceerd", zei Goffin aan de Franstalige openbare omroep RTBF. Die ministerraad, in elektronisch formaat, vond maandagavond plaats. "Het is nu aan onze diensten om bij een heleboel kandidaten aan te kloppen en hen om een prijs te vragen, samen met meerdere andere elementen die belangrijk zijn bij deze overheidsopdracht", aldus Goffin.

Behalve de prijs gaat het onder meer om de levertermijn. Omdat er wereldwijd een grote vraag naar mondmaskers bestaat, is de situatie om de markt momenteel zeer moeilijk, aldus Goffin. "Het zal er voor België op aan komen zich een weg te banen doorheen een markt die erg verzadigd is", zei de minister.

Volgens de RTBF spreekt Goffin van een levering "in mei".

Premier Sophie Wilmès maakte vrijdagavond, na afloop van de Nationale Veiligheidsraad, bekend dat vanaf 4 mei elke gebruiker van het openbaar vervoer die ouder is dan 12 jaar verplicht zal zijn een masker of andere gezichtsbedekking te dragen. Volgens haar zullen de federale overheid en de deelstaten ervoor zorgen "dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt".

Dat heeft minister van Defensie Philippe Goffin dinsdag aangegeven."De ministerraad heeft ons de duidelijke opdracht gegeven 12 miljoen maskers te bestellen. De overheidsopdracht is dus gelanceerd", zei Goffin aan de Franstalige openbare omroep RTBF. Die ministerraad, in elektronisch formaat, vond maandagavond plaats. "Het is nu aan onze diensten om bij een heleboel kandidaten aan te kloppen en hen om een prijs te vragen, samen met meerdere andere elementen die belangrijk zijn bij deze overheidsopdracht", aldus Goffin. Behalve de prijs gaat het onder meer om de levertermijn. Omdat er wereldwijd een grote vraag naar mondmaskers bestaat, is de situatie om de markt momenteel zeer moeilijk, aldus Goffin. "Het zal er voor België op aan komen zich een weg te banen doorheen een markt die erg verzadigd is", zei de minister. Volgens de RTBF spreekt Goffin van een levering "in mei". Premier Sophie Wilmès maakte vrijdagavond, na afloop van de Nationale Veiligheidsraad, bekend dat vanaf 4 mei elke gebruiker van het openbaar vervoer die ouder is dan 12 jaar verplicht zal zijn een masker of andere gezichtsbedekking te dragen. Volgens haar zullen de federale overheid en de deelstaten ervoor zorgen "dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt".