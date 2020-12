De terugtrekking uit Afghanistan in de komende maanden, de militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten en de mogelijke versterking ervan in de Sahel in het kader van de strijd tegen het terrorisme: dat worden de prioriteiten voor het Belgische leger in de loop van 2021, blijkt uit het operatieplan dat Defensie woensdag heeft voorgesteld in de Kamer.

De twee grootste assen worden de steun aan de natie en de civiele veiligheid, bijvoorbeeld in het kader van de corona-epidemie, en het engagement van Belgische militairen in buitenlandse militaire of humanitaire operaties, zei minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) woensdag in de commissie Landsverdediging in de Kamer. Het gaat onder meer om blijvende inzet binnen de NAVO aan de Oostgrens met Rusland, maar ook over een mogelijke bijkomende inzet in Mali, aan de Franse operatie Barkhane en aan de Europese operatie Takuba. Defensie bestudeert daar onder meer of er een gevechtseenheid van 250 militairen kan worden ingezet in Mali vanaf oktober 2021 in het kader van Barkhane.

Daarnaast is er ook sprake van een operatie ter ondersteuning van Turkije (TAM), blijvende aanwezigheid in het Midden-Oosten - bijvoorbeeld in de straat van Hormuz - en deelname aan de Europese IRINI-operatie in het Middellandse Zeegebied. Vooral over de mogelijke inzet van militairen in Mali kwamen vragen. N-VA-Kamerlid Theo Francken had het over een 'wespennest'. 'Bijkomend deelnemen aan de Franse operatie Barkhane en de Europese operatie Takuba, dat is van het goede te veel.' Francken vindt het ook nefast om bilateraal deel te nemen aan een zuiver Franse operatie. 'Dat bewijst onze stelling dat we meer en meer een onderafdeling van het Franse leger aan het worden zijn.'

Open VLD-Kamerlid Jasper Pillen wil de resultaten van een analyse afwachten vooraleer extra militairen naar Mali te sturen. Er moet bovendien een duidelijke doelstelling gedefinieerd worden en de aanpak moet multidisciplinair zijn, vindt hij. Kris Verduyckt (SP.A) benadrukte dat het parlement goed betrokken moet worden bij de discussie over Mali, 'zoals in het regeerakkoord staat'. 'We mogen ons niet laten afschrikken door dat 'wespennest', maar we moeten het wel meenemen in de discussie. Iets ondernemen kan gevolgen hebben voor de binnenlandse veiligheid, maar niets doen ook.'

Vlaams Belang-politica Annick Ponthier drong aan op een exitstrategie uit de Sahel en stelde zich ook vragen bij de deelname aan TAM, ter ondersteuning van Turkije, 'gezien de houding van Turkije die allerminst overeenkomt met die van een betrouwbare NAVO-bondgenoot'. Volgens minister Dedonder laat Defensie zich niet 'verblinden door Frankrijk' en zijn er nog tal van militaire partnerschappen met andere bondgenoten, zoals in Afghanistan en Litouwen met Duitsland of in Jordanië met Nederland. 'Defensie heeft een eigen denkvermogen en we zullen wel degelijk nadenken over Barkhane', zei ze. 'We hebben net een extra militaire analyse gevraagd om geen enkel risico te nemen.'

