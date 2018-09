Deel Nationale Bank ontruimd na vreemd incident met wekkers en horloges

Een deel van de gebouwen van de Nationale Bank van België, met name het auditorium in de Warmoesberg, is donderdagvoormiddag ontruimd na een veiligheidsincident. Dat zegt NBB-woordvoerder Geert Sciot. Voormalig Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem zou in het gebouw aanwezig geweest zijn.