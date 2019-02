Decenniumdoelen lanceert nieuwe campagne tegen armoede

Decenniumdoelen, het platform dat onder meer armoedeorganisaties verzamelt, heeft zaterdag de campagne #komafmetarmoede gelanceerd. 'Vanaf vandaag tot 26 mei willen wij samen met vele mensen in dit land de politieke partijen erop wijzen dat het niet langer kan dat in zo'n rijk land 1,6 miljoen mensen in armoede moeten leven', zei voorzitter Jos Geysels zaterdag in zijn speech.