Wie ambitie heeft om John Crombez op te volgen als voorzitter van SP.A, heeft nog tot vrijdagmiddag de tijd om een kandidatuur in te dienen. Voorlopig is er aan de Grasmarkt nog maar één binnengekomen, die van Conner Rousseau, maar ook Hannes De Reu verzekert dat zijn kandidatuur tijdig in orde komt.

Of Crombez zichzelf wil opvolgen als partijvoorzitter, daarover houdt hij al weken de lippen stijf op mekaar. Op vragen naar zijn ambities beantwoordt de Oostendenaar steevast dat 'het binnenkort wel duidelijk zal worden'. Intussen schiet er nog zowat een etmaal over om duidelijkheid te scheppen.

De enige kandidatuur die ondertussen op het hoofdkwartier van de Vlaamse socialisten binnenliep, is die van Conner Rousseau, de fractieleider in het Vlaams parlement uit Sint-Niklaas, en zijn running mate Funda Oru, SP.A-schepen in Heusden-Zolder.

Zijn tegenkandidaat Hannes De Reu en diens running mate Elhasbia Zayou, SP.A-gemeenteraadslid in Geel, dienden hun kandidatuur nog niet officieel in, maar belooft dat vrijdagochtend nog in orde te brengen.

Om een geldige kandidatuur in te dienen, moet een kandidaat de steun hebben van minstens drie afdelingen. 'Er hebben voldoende afdelingen toegezegd en bevestigd. We zitten ruim boven het vereiste aantal', aldus De Reu.

En dan is er nog een derde mogelijke kandidatuur van Christ'l Van der Paal van de beweging 'wij zijn socialisten'. Voor haar wordt het een dubbeltje op zijn kant, want pas vrijdag zal blijken of ze voldoende afdelingen achter zich krijgt. Een reeks vergaderingen die donderdagavond nog geprogrammeerd staat, moet duidelijkheid brengen, legt Van der Paal uit.