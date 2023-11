Deadline nadert snel, maar overleg over mestactieplan zit plots muurvast

De besprekingen over het omzetten van het principeakkoord tussen landbouw- en natuurorganisaties in een zevende mestactieplan (MAP) zijn vastgelopen. Dat hebben beide partijen woensdag gemeld in afzonderlijke persberichten. Belangrijkste breekpunt is de nulbemesting in gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

Volgens Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en de West-Vlaamse Milieufederatie willen de boerenorganisaties afstappen ‘van het onderschreven uitgangsgegeven om niet meer te bemesten in gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk’ en zeggen ze hiermee de facto het moeizaam onderhandelde MAP eenzijdig op. ‘Door deze gang van zaken komt een einde aan dit overlegproces’, klinkt het.

De nulbemesting in het VEN – die door de natuur- en milieuorganisaties wordt omschreven als een van de hoekstenen van het MAP-akkoord wordt door de landbouworganisaties op de valreep afgewezen, hekelen ze in een communiqué. ‘In deze fase de hoekstenen van het akkoord onderuit halen, is onaanvaardbaar (…) We hebben maanden met boerenorganisaties aan de werktafel gezeten omdat de landbouw een fors aandeel heeft in de slechte waterkwaliteit in Vlaanderen. Cherry picking is geen optie bij de omzetting van dit akkoord in een decreet. De doelen halen moet centraal staan’, vindt Ineke Maes van Bond Beter Leefmilieu.

Hoogdringend

De landbouworganisaties stellen op hun beurt dat de natuur- en milieuorganisaties de besprekingen net voor de eindmeet verlaten. ‘De nulbemesting in VEN-gebieden die in het sectorakkoord duidelijk doorverwezen was naar de politieke besprekingen over PAS, wordt nu plots als onderdeel in het sectorakkoord over MAP 7 geëist. Zo verliezen we kostbare tijd en komen maanden constructieve dialoog op de helling. (…) Vandaag bijkomende eisen stellen, zet ons een jaar terug in de tijd’, reageren ze.

‘We zijn verontwaardigd dat het sectorakkoord nu dreigt te sneuvelen (en) roepen de natuur- en milieuorganisaties op om snel het akkoord te finaliseren. Daar winnen landbouw, natuur en waterkwaliteit bij en het geeft duidelijkheid aan onze boeren’, concluderen Boerenbond, Groene Kring, Algemeen Boerensyndicaat, jong ABS, BioForum en VAC. Ze wijzen tot slot op het hoogdringende karakter van de kwestie. Europa eist namelijk uiterlijk 28 november een antwoord op hun vraag naar duidelijkheid over het mestactieplan, luidt het.