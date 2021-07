De zondvloed in beeld: hallucinante taferelen na overstromingen is zuiden en oosten van het land

De bijzonder zware regenval heeft in de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Limburg rivieren buiten hun oevers doen treden en voor een ongeziene waterellende gezorgd. De beelden uit verschillende plaatsen in die provincies zijn ronduit hallucinant, op sommige plaatsen steeg het water tot twee meter hoog. Zeker 11 mensen hebben het niet overleefd en er zijn nog verschillende vermisten. In Wallonië zitten meer dan 21.000 mensen zonder elektriciteit. Het Overlegcomité over de aanpak van de coronacrisis dat vrijdag gepland was, wordt omwille van de wateroverlast in verschillende delen van het land uitgesteld. Bekijk een fotoreeks.

Lees ook: Wat is de link tussen extreem weer en klimaatverandering?

Verviers, 15 juli 2021.