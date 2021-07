is Michel Wuyts wielercommentator bij Sporza. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 33 minuten en 48 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Doorgaans drie weken, tussen de Ronde van Frankrijk en de Vuelta. Maar nu zitten de Olympische Spelen daar nog tussen, dus wordt het een twaalftal dagen. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Aangezien we al 27 jaar naar Toscane gaan, lees ik elke dag La Gazzetta dello Sport en geregeld andere Italiaanse kranten. En als er voldoende wifi is, volg ik ook het nieuws op het thuisfront. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? De toevallige ontdekking van Villa Grassina in Pelago, midden jaren negentig. Vanaf de eeuwenoude omwallingen zie je acht heuvels ver. De rust is er haast volkomen. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Mijn moeder werkte als sociaal assistent bij de RTT en organiseerde vakanties voor werknemers en hun kinderen in de Ardennen. Op mijn zesde werd ik daarheen gestuurd: ik heb veertien dagen gejankt. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Brandsmoor van Roman Helinski, Het gouden ei van Tim Krabbé - ooit aanbevolen door Mark Uytterhoeven - en nog een van Philip Roth: Ik was getrouwd met een communist. Hebt u tijdens de voorbije lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? De wandelroute GR5 loopt praktisch door onze achtertuin. Tussen de landerijen en bosjes van het Hageland ontdekte ik prachtige dorpen als Bekkevoort en Kaggevinne. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? De liefde bedrijven op een zijweggetje naast een restaurant. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Rond mijn 17e ging ik met mijn neef kamperen aan de kust, waar we op een varkensboerderij belandden. 's Avonds gingen we uit in Bredene en daar werd ik totaal verrast door een meisje dat me vol op de mond kuste. Het bleek de boerendochter. Overweegt u in de zomer soms uw leven helemaal om te gooien? Mijn vak staat bol van de hectiek. Het is dus weleens bij me opgekomen om de streng door te knippen en naar Italië te verhuizen om er te schrijven. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Nee. Tenzij je de eindrondes van een WK voetbal als vakantie beschouwt. Maar ik heb me zelden zo eenzaam gevoeld als in Zuid-Korea, 2002. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Ik probeer het te beperken tot één uur om de twee dagen. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? In mijn hele bestaan heb ik nog maar één zomerfestival bezocht: Lolands in Scherpenheuvel. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Na een dag of drie afkicken en uitslapen ben ik in elk geval rustiger. Wie wint volgens u de Tour de France? Nogal wat kenners zeggen Tadej Pogacar. Maar ik heb de neiging om contrair te doen. Doe maar Primoz Roglic. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Dat isolement met twee toch ook leefbaar is. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Aanvankelijk waren we erg creatief met online aperitiefsessies, maar na verloop van tijd doofde dat uit. Al overleeft echte vriendschap dit zeker. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? In de polders rond Brugge. Ooit hebben we overwogen om te verhuizen, maar onze vleugels gingen weer slap hangen toen we de prijzen zagen. En in het buitenland? Het Italiaanse stadje Pienza, de mooiste mix van cultuur en natuur die een mens zich kan indenken. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? Piemonte, Toscane, Valdelsa... Al mag het ook de Atlantische kust van Portugal zijn. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Alexander De Croo. Omdat hij ons land op voortreffelijke wijze door woelige tijden loodst en ook omdat hij, als ik hem op een koers ontmoet, altijd tijd maakt voor een gesprek.