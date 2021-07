Tinne Van der Straeten is minister voor Energie (Groen). Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze 14 minuten en 27 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Drie weken. Dit wordt de eerste echte vakantie sinds ik minister ben. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Ik lees altijd eerst een plaatselijke krant, en pas later op de dag de Belgische kranten. Twitter en dergelijke negeer ik op vakantie. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? We gaan al jaren naar Ambleteuse, een dorpje aan de Noord-Franse Opaalkust. Het leukste zijn de bezoekjes van vrienden en familie. En mijn zus komt elk jaar op vakantie bij mij in Brussel, wat ook altijd mooie herinneringen oplevert. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Soms wordt iemand ziek of valt het weer tegen. Maar er is nog geen enkele vakantie compleet in het water gevallen. Welke boeken neemt u dit jaar mee? De Walvisbibliotheek van Judith Vanistendael, 2050 van Peter Verhelst, Wij zijn niet als hagedissen van Erika Bianchi, The Lonely Century van Noreena Hertz en Le Courage de la nuance van Jean Birnbaum. Maar ik laat me ook nog verrassen door mijn favoriete boekhandel, Passa Porta in Brussel. En door de vakantiecollectie in de bibliotheek. Hebt u tijdens de lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? Vlak bij ons huis in Koekelberg is het atelier van chocolatier Frederic Blondeel. Tijdens de lockdown is hij overgeschakeld op ijsjes: dat werd een van mijn favoriete plekken. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Ongetwijfeld, maar ik kan me niets voor de geest halen. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Niet echt, hoewel vakantie altijd in het teken van de liefde staat. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Als ik het al eens overweeg, is het op moeilijke momenten in het jaar.Bent u ooit alleen op vakantie geweest? Nee, maar wel alleen onderweg. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Ik lees mijn mails wel op vakantie - dat geeft me een gevoel van controle - maar ik beantwoord ze niet. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? In Koekelberg ga ik altijd naar het plaatselijke festival Plazey. Dit jaar wordt dat Café Plazey. En Kristof Calvo heeft beloofd dat hij me zal meenemen naar een festival, al weet ik nog niet welk. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Ik word gelukkiger van meer licht, maar elke periode van het jaar heeft haar momenten. En ik heb geen vakantie nodig om te deconnecteren. Ook een uurtje zwemmen kan me heel gelukkig maken. Voor welke atleet gaat u zeker voor het scherm zitten tijdens de Olympische Spelen? Voor heel de Belgische ploeg, maar Nina Derwael en Ismael Debjani hebben een bijzondere plek in mijn hart. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Dat gezondheid het allerbelangrijkste is. En dat een scherm nooit een echte babbel kan vervangen. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Nee. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? Dat hoeft echt niet voor mij. En in het buitenland? Zonder twijfel: Ambleteuse, onze vaste plek in Noord-Frankrijk. Het is er niet superdruk, je hebt er four seasons in one day en natuurlijk de zee. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? Afgelegen eilanden, zoals de Azoren, spreken me wel aan. Maar alleen als al mijn vrienden en familie meegaan. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Alexander De Croo. Het was voor ons allemaal a hell of a ride, maar voor hem zeker. En hij is een ongelofelijke teamcoach.