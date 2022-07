De zomer van strafpleiter Joris Van Cauter: ‘Ik vind het fijn om in een gelateria La Gazzetta dello Sport te lezen’

Joris Van Cauter is strafpleiter. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 40 minuten en 8 seconden nodig.



Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Mijn vakanties worden vaak doorkruist door werk. Maar deze zomer ga ik voor het eerst ver weg, naar Bali met het hele gezin. En in augustus met een vriend en twee van mijn kinderen de laatste 100 kilometer van de Camino Portugues stappen, tot in Santiago de Compostela.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Vroeger ging ik in de plaatselijke kiosk op zoek naar Het Laatste Nieuws van de dag voordien. Dat was romantischer dan vandaag, met al het nieuws op de smartphone. Maar ik vind het ook fijn om in een gelateria La Gazzetta dello Sport te lezen, ondanks mijn gebrekkige Italiaans.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Op mijn zeventiende reisde ik met twee vrienden naar Trier: met een Gopass tot in Aarlen en dan te voet en liftend verder. Ergens in de velden mochten we onze tent opslaan en kregen we brood, kaas en een fles wijn: wellicht een moezelwijntje van niets, maar het smaakte heerlijk.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Als prille stagiair-advocaat wilde ik ’s winters naar de zon. Het werd een all-in in Antalya: het was er ijskoud, de zwembaden stonden leeg en de dagen waren gevuld met busritten naar modeshows en lederateliers.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

De pater en de filosoof van Toon Horsten, Eichmann in Jeruzalem van Hannah Arendt en wellicht nog een klassieker, zoals Reis naar het einde van de nacht van Céline.

Welk gerecht brengt u instant in zomersfeer?

Pasta alle vongole, dat ik bijna 20 jaar geleden voor het eerst proefde in onze favoriete agriturismo in Umbrië.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Absoluut. Maar ‘what happens in Rome, stays in Rome’.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Een echt vakantielief heb ik nooit gehad.

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Niet meer dan in de winter. Maar ik doe mijn job graag. En mijn dochter van zeven zei onlangs dat ze advocaat wil worden, dus moet ik het nog zeker 20 jaar volhouden om ooit samen met haar te pleiten.

Bent u ooit alleen op vakantie geweest?

Nee. Maar een staptocht voelt soms ook een beetje als alleen reizen.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Het is nooit helemaal weg.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Ik ben geen festivalganger. Maar eerder deze zomer zag ik wel Nick Cave op TW Classic, een cadeautje van mijn vrouw.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan gedurende het jaar?

Dat durf ik niet te zeggen.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

De Tour de France staat synoniem met vakantie. En het is jammer dat het WK voetbal dit jaar niet in het seizoen plaatsvindt waarin dat zou moeten.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit hebt gedaan?

Als zestienjarige bij Pronto Pizza in Ninove lasagnes verpakken die van de lopende band rolden. Die kwamen veel te snel voor mijn vriend en mezelf, waardoor we op een bepaald ogenblik op de noodknop duwden en heel de fabriek werd stilgelegd. Dat leverde ons een bepaalde cultstatus op, maar niet bij de ploegbaas.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Ik ben niet zo’n souvenirmens.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Ik heb het geluk dat mijn ouders dat ooit deden, in Oostduinkerke.

En in het buitenland?

Sowieso in Italië. Zelf ben ik het liefst in de bergen, mijn vrouw aan zee. Lago Maggiore of Lago di Como zijn mooie compromissen.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Dan wordt dat tweede verblijf het eerste.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Valerie Van Peel, wie weet bedenkt ze zich dan nog.