Chloé De Bie is seksuoloog en relatietherapeut. Ze schreef het boek En ze leefden nog lang en gelukkig. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had zij 14 minuten en 23 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Een dertigtal per jaar. Deze zomer ga ik drie weken op reis en in september ook nog een weekje. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Ik volg het zo weinig mogelijk, omdat het me te veel triggert. Al ontsnap ik er nooit helemaal aan. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Een tijdje geleden heb ik met mijn ouders in Florida Disney World en Universal Studios bezocht. Voor een pretpark- madam als ik was dat echt genieten. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Vorig jaar moesten we onverwachts terugkeren omdat er brand was uitgebroken in een van onze gebouwen. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Omdat ik zo veel moet lezen voor mijn job, probeer ik dat op reis zo weinig mogelijk te doen. Geef mij maar gezelschapsspellen, zoals Ticket to Ride, Carcassonne of Kolonisten van Catan. En ja, de scores worden netjes bijgehouden. Hebt u tijdens de voorbije lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? Normaal ga ik zelden op weekend in eigen land, maar het voorbije jaar wel. Vooral De Haan en Houffalize konden me erg bekoren. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Geen rare dingen in ieder geval. Al ga ik op reis wel graag elke avond uit eten, iets wat ik thuis nooit zou doen. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Ik wou dat ik ja kon zeggen, maar ik heb er nooit een gehad. Misschien moet ik daar deze zomer eens verandering in brengen. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Soms wel. Dan begin ik weer te twijfelen aan die oude droom: professionele musicalactrice worden. Maar tijdens de coronacrisis was ik toch blij dat ik voor mijn andere passie heb gekozen. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Nee, enkel voor congressen. Maar dat is niets voor mij. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Helaas wel. Ik doe mijn familienaam alle eer aan, als bezige bij. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Ik ben nog maar één keer naar een zomerfestival gegaan, omdat ik er zelf optrad. Dat was als danseres van Abba Gold, op Polé Polé - Lola Beach. Maar ik heb wél al veel tickets voor musicals. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Toch wel. Vooral door het gevoel dat niets moet. Voor welke atleet gaat u zeker voor het scherm zitten tijdens de Olympische Spelen? Ik ga voor de Nina's. Nina Derwael, uiteraard. Maar onlangs ontdekte ik toevallig dat gewichthefster Nina Sterckx bij mij in de buurt woont. Dus voor haar wil ik ook wel supporteren. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Hoe belangrijk goede vrienden zijn. Ik ben single, maar gelukkig heb ik een aantal zeer dichte vrienden bij wie ik me altijd zeer welkom voelde. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Ik hoop van niet, maar er zijn er wel verwaterd. Normaal repeteer ik wekelijks met mijn bands, C-duction en Dal Segno. Die mensen heb ik al een jaar niet gezien, maar ik hoop dat onze vriendschap snel weer openbloeit. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? Hét cliché: aan zee. En in het buitenland? Eerst dacht ik: hoe verder, hoe liever. Maar dan raak je er niet zo snel. Geef me dan maar Spanje. Mooi weer en een zwembad, meer moet dat niet zijn. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? In Londen City, het summum van de musicals. Het weer valt wel vaak tegen, maar ik heb dan toch al mijn buitenverblijf in Spanje. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Mijn collega-seksuologe Goedele Liekens, omdat ze zo hard heeft moeten vechten het voorbije jaar.