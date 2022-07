De zomer van Meryame Kitir: ‘Pukkelpop, here I come!’

Meryame Kitir is minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid (Vooruit). Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze 21 minuten en 10 seconden nodig.



Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Veertien dagen, waarvan zeven op Kreta.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Kranten lezen met een kopje koffie blijft mijn favoriete ochtendritueel, ook op vakantie. En ik blijf in contact met mijn kabinetschef: bij dringende problemen weet hij me te vinden.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Een skireis naar Oostenrijk, een jaar of zeven geleden. Toen mijn vrienden me kwamen ophalen, had ik welgeteld tien minuten om mijn koffer te pakken. Het was de vakantie met de minste voorbereiding, maar alles verliep heerlijk smoothly.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Samen met een vriendin ging ik ooit buiten het seizoen naar het Turkse Side. Er viel toen niets te beleven, het regende en mijn vriendin kreeg acute rugpijn. Kaarten in het hotel was de enige optie.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

De kracht van vrouwen van Denis Mukwege. En De draaischijf van Tom Lanoye. Ik ontmoette hem op dienstreis in Zuid-Afrika en ik was onder de indruk van zijn visie en hoe hij de geschiedenis met de toekomst verbindt.

Welk gerecht brengt u instant in zomersfeer?

Gebakken watermeloen met feta en een beetje honing, een recept van Pascale Naessens.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Als bekend figuur voel ik me in het buitenland wel iets vrijer, maar toch kan ik niet meteen iets bedenken. What you see is what you get.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Nee, ik heb nooit een vakantielief gehad.

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Omgooien niet, maar het is wel het moment om even stil te staan. Dat gaat het best tijdens de zomerschoonmaak. Want zoals Marie Kondo zegt: opruimen in je huis is opruimen in je hoofd.

Bent u ooit alleen op vakantie geweest?

Enkele jaren geleden voor het eerst. Ik had een jaar lang verkondigd dat ik niet naar het buitenland wilde en al mijn vrienden hadden al plannen. Toen zag ik in de krant een advertentie voor een soort actieve all-informule in Zuid-Frankrijk: fietsen, wandelingen, stadstochten… Ik had er de tijd van mijn leven.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Mijn werk is mijn passie, dus dat laat ik nooit helemaal los.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Pukkelpop, here I come!

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan gedurende het jaar?

Vakantie zorgt ervoor dat ik in balans blijf en dat op zich maakt me gelukkig.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

Het is de ambitie om mijn fiets uit de berging te halen en tegen het einde van de zomer toch weer een kilometer of vijftig te kunnen fietsen. Limburg heeft gelukkig prachtige fietsknooppunten.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit hebt gedaan?

De zwaarste was in ieder geval aardbeien plukken. Dat deed ik op mijn achttiende, om mijn rijbewijs te kunnen betalen.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Vroeger verzamelde ik postzegels, maar inmiddels zijn de mooiste souvenirs de foto’s op mijn telefoon.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

In Gent.

En in het buitenland?

Ik ben te nieuwsgierig om altijd naar dezelfde plek te reizen. Dan spendeer ik dat budget liever aan steeds weer nieuwe bestemmingen.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

In Limburg! Ik reis veel en graag, maar telkens als ik de sleutel in mijn slot steek, voel ik me echt thuis. Hier liggen mijn roots, ik wil nooit weg.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Frank Vandenbroucke. Ook na de pandemie is hij nog dag en nacht aan het werk om het land vooruit te helpen. Hij is niet te stoppen.