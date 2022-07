De zomer van Lotte Kopecky: ‘De sport blijft altijd in mijn achterhoofd zitten’

Lotte Kopecky is wielrenster. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze 11 minuten en 12 seconden nodig.



Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Dat valt nogal tegen: een dag of tien. Niet in de zomer, want die staat volop in het teken van het wielrennen. Meestal ga ik in oktober even weg. Het nadeel is wel dat je dan al vrij ver moet vliegen voor een streepje zon. De bestemming voor dit jaar ligt nog niet vast, het wordt iets last minute.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Dat laat ik meestal volledig links liggen.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Als kind ging ik iedere winter skiën met mijn ouders: heerlijk zorgeloze momenten, die ik erg koester. Nu woon ik op een uur rijden van mijn ouderlijk huis, waardoor die familiemomenten helaas veel schaarser zijn.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Vorig jaar kon ik eindelijk nog eens op reis, en toen kreeg ik corona. Ik heb dus vooral de binnenkant van mijn hotelkamer gezien.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Wellicht enkele thrillers en romans, maar ik moet nog op zoek.

Welk gerecht brengt u instant in zomersfeer?

Barbecue, het liefst met een glaasje rosé erbij.

Fietsen is voor mij een verslaving. Als ik een hele dag op het strand zit, begin ik het te missen.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Het is leuk om in het buitenland niet herkend te worden. Dan voel ik me toch iets meer ontspannen en losser dan in België.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Ik heb maar één vakantieliefde gehad, op skivakantie. Veel denk ik daar niet meer aan, maar mijn familie lacht er soms wel mee. ‘Weet je nog, Lotte?’

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Dat is nogal moeilijk, als je volop aan het koersen bent. Ik ben trouwens best tevreden met mijn leven zoals het is.

Bent u ooit alleen op vakantie geweest?

Niet op vakantie, maar wel op buitenlandse stages. Ik kan perfect een dag of tien alleen zijn.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

De vakanties zijn schaars, dus probeer ik zo veel mogelijk te genieten. Al blijft de sport altijd in mijn achterhoofd zitten. De week nadien begin ik te trainen, dus moeten de vakantiekilo’s er ook meteen weer af.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Heel eerlijk: ik ben nog nooit naar een festival geweest.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan gedurende het jaar?

Meer ontspannen wel. Maar fietsen is voor mij een verslaving. Als ik dan een hele dag op het strand zit, begin ik dat toch te missen.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

De Tour de France. Voor vrouwen, uiteraard. Ik hoop dat ik zelf een rit kan winnen, en natuurlijk ook dat de rest van de ploeg het goed doet.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit hebt gedaan?

Mijn papa werkt als kok in de restaurants van Sodexo. Ooit deed ik daar een zomer de afwas: van acht tot vier rechtstaan. Ik was helemaal kapot. Na die ene zomer ben ik niet meer teruggekeerd.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Ik ben niet zo gehecht aan sou- venirs, vrees ik.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

In Spa. Ik ga daar geregeld trainen en de natuur is er supermooi.

En in het buitenland?

Als het maar een warm land is, zoals Italië. Een huisje aan het Comomeer zou ik niet afslaan.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Dat zegt me weinig: ik ben graag in België, het is hier in alle opzichten heel goed.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Ik ben niet zo geïnteresseerd in politiek. Maar sinds The Masked Singer heb ik wel sympathie voor Conner Rousseau. Ik volg hem nu ook op Instagram en hij lijkt me wel een fijn persoon.