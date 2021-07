Eva Van Braeckel is professor Longziekten in het UZ Gent. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze 16 minuten en 36 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Mijn man en ik nemen iedere zomer elk één week apart voor de kinderen, en twee weken met het hele gezin. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Amper. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Mijn stage als geneeskundestudent in Guatemala, bijna twintig jaar geleden. We werkten er in een dorpje van de Quechua-gemeenschap, drie reisdagen verwijderd van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Onze consultaties in de omliggende dorpen deden we te paard. En de houten plank waarop we sliepen in het huis van de burgemeester, was het toppunt van luxe. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Eigenlijk zijn er alleen maar goede. Zelfs een van onze eerste reizen, met de rugzak door Thailand, was ondanks het gebrek aan comfort - we sliepen bijna continu in nachttreinen en op boten - fantastisch. Welke boeken neemt u dit jaar mee? De kolibrie van Sandro Veronesi. Op reis ga ik helemaal op in fictie, ik zou er zelfs mijn slaap voor laten. Hebt u tijdens de lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? Vorige zomer hebben we Limburg ontdekt. De grote markt van Tongeren leek zo uit een Italiaans stadje te komen. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Ik ben totaal geen ochtendmens, maar ik sta met plezier om vier uur op om met twee kleuters de Bromo-vulkaan in Indonesië te beklimmen. En normaal eet ik strikt vegetarisch, maar uit beleefdheid at ik bij een Cambodjaans gezin toch maar een stukje kip. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Op mijn 14e viel ik in Zwitserland voor een knappe skater uit Antwerpen. Maar eigenlijk denk ik vaker aan de vele penvriendinnen die ik aan allerlei reizen en kampen overhield. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Elke zomer, bij voorkeur tijdens lange bergwandelingen. Een maandenlange trektocht lijkt me bijvoorbeeld heerlijk. En ik heb ook altijd zeer goede voornemens over mijn werk-levenbalans. Gaat u weleens alleen op reis?Nee, alleen voor congressen. Dan dwaal ik graag uren in mijn eentje rond in een vreemde stad: het ultieme gevoel van vrijheid. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Ik probeer de knop volledig om te draaien, en verwijder zelfs tijdelijk de e-mailapp van mijn smartphone. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Hoewel ik enorm houd van muziek, ben ik geen festivalganger. Al wil ik ooit wel een uitzondering maken voor Tomorrowland. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Gelukkiger is veel gezegd. Maar meer ontspannen zeker. Wie wint volgens u de Tour de France? Dat maakt me niet uit. Maar met enkele wielerfans in huis kan ik wel genieten van Vive le vélo. En vooral van de streepjes muziek. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Dat je niet naar de andere kant van de wereld hoeft om mooie plekjes te ontdekken. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Nee, integendeel. Door de intense samenwerking met collega's zijn sommige vriendschappen zelfs hechter dan ooit geworden. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? Ik ben eerder een bos- dan een zeemens. Doe maar Kruishoutem. En in het buitenland? Het zal bij dromen blijven. Maar een Spaans bergdorpje lijkt me wel wat. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? Ergens waar veel zon is, en lekker eten. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Frank Vandenbroucke, Alexander De Croo en Petra De Sutter. Na een moeilijke start tijdens de eerste golf hebben zij hun verantwoordelijkheid genomen en duidelijk gecommuniceerd.