is huistekenaar van Knack. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 32 minuten en 12 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

...

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Hooguit een week. De uitschieter was een studiereis naar Cuba in de jaren 80. Toen bleef ik drie weken. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Vreemd genoeg vraag ik om de krant na te sturen, dus ik lees vooral oud nieuws. Maar ik luister ook altijd naar de radio. En ik koop geregeld buitenlandse kranten, die perfect de cultuur weerspiegelen. Turkse kranten zijn haast barok, terwijl in Le Monde jarenlang geen enkele foto stond. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Vorig jaar schonk mijn zoon aan mijn broer, schoonzus en mezelf een reis naar Frankrijk, voor mijn 80e verjaardag. Na een hachelijke treinrit via Parijs en Bordeaux kwamen we aan in een luxueus kasteel waar de hele familie aanwezig was, bij wijze van verrassing. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Die vond plaats tijdens mijn huwelijksreis op Ibiza, toen nog een eiland vol hippies. Ik ging zwemmen in zee terwijl mijn jonge bruid op een rots toekeek. Omdat ik wilde peilen hoe diep het water was, dook ik drie keer na elkaar onder. Mijn vrouw dacht dat ik verdronk en liep reddeloos weg. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Gare du Nord van Eric Min, omdat ik zo veel herinneringen heb aan Parijs en dat station. Hebt u tijdens de voorbije lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? Ik heb vooral veel ontdekt in eigen huis. Voor mijn overzichtstentoonstelling AL GAL heb ik samen met mijn zoon zeer veel oud werk opgediept dat ik al jaren niet meer had bekeken. Fresco's, zelfs. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Met mijn toenmalige vriendin trok ik naar het klooster van Montserrat, vlak bij Barcelona. Door de vele toeristen vonden we nergens plaats om te parkeren. We reden weer naar beneden en vreeën ons ongenoegen weg tegen een volgroeide berm. Tot daar plots een trein traag voorbijreed. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Zie vorige vraag. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Op een bepaald moment heb ik wel overwogen om enkel van de kunst te leven.Bent u ooit al alleen op vakantie geweest? Heel vaak naar Parijs, voor werk. En sinds ik in 1980 op de Biënnale van Venetië hing, keer ik om de twee jaar terug. Die stad is zo veel meer dan de drukte van San Marco. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Ja, omdat waarnemen en kijken mij altijd inspireert. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Nog geen. Het enige festival dat ik meermaals heb bezocht, is Couleur Café. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Nee. Ook in de tuin met goed gezelschap kan ik intens gelukkig zijn. Voor welke atleet gaat u zeker voor het scherm zitten tijdens de Olympische Spelen? Nafi Thiam. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Dat wetten niet bestaan voor voetbalfans. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Nee. Ik beleefde zelfs plezier aan al dat whatsappen en skypen. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? Mijn plezierigste momenten heb ik in de Ardennen doorgebracht, maar met de jaren houd ik meer van weidsheid. Oostende lijkt me ideaal. En in het buitenland? Parijs, met zijn fantastische boulevards en musea. Of Venetië, de stad van schoonheid en verval. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? Italië. Voor de kunst, maar ook voor de geur van verschroeide aarde. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Frank Vandenbroucke, omdat hij streng genoeg durft te zijn.