De zomer van Johan Op de Beeck: ‘Ik heb jaren in de nieuwsbranche gewerkt en zie alles terugkeren, alleen nog meer opgeblazen’

Johan Op de Beeck is auteur, van onder meer de duologie De Franse Revolutie. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 19 minuten en 31 seconden nodig.



Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Dit jaar hooguit wat sprokkeldagen, omdat ik volop bezig ben met deel twee van mijn boek over de Franse Revolutie dat in het najaar verschijnt.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Zeer weinig. Ik heb tientallen jaren in de nieuwsbranche gewerkt en nu zie ik alles terugkeren, alleen nog meer opgeblazen.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Enkele jaren geleden trok ik met mijn gezin naar de Verenigde Staten. Zelf was ik al vaak in New York en Washington geweest, maar voor hen werd het een prachtige ontdekking.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Tijdens een skivakantie in Frankrijk werd ik onwel aan het hart, ’s nachts op een bergtop. De brandweer moest me naar beneden halen.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Goh, hier slingeren nog wel een honderdtal boeken rond die ik wil lezen. De biografie van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bijvoorbeeld. Maar ook The New Map van Daniel Yergin, een zeer verhelderende wegwijzer in de huidige energiecrisis en wie daarbij welke wapens inzet.

Welk gerecht brengt u instant in zomersfeer?

Koude pasta met tonijn, fijne groenten, appel en cayennepeper.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Van ’s morgens tot ’s avonds in musea rondhangen tot je bekaf in het hotel aankomt.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Ik zorgde er altijd voor dat ik al een lief had om mee op vakantie te gaan.

Overweegt u in de zomer wel eens uw leven helemaal om te gooien?

Ooit, in een moment van verdwazing, hebben we overwogen een huis te kopen in Spanje. Gelukkig is dat niet doorgegaan.

Bent u wel eens alleen op vakantie geweest?

Ontroerende ervaringen die ik niet kan delen, roepen bij mij eerder eenzaamheid op dan vreugde. Liever niet dus.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Eigenlijk wel. Maar als schrijver hoef ik gelukkig niet aan tabellen of omzetcijfers te denken.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Ik was de eerste tv-reporter die voor het BRT-journaal een reportage over Rock Werchter heeft gemaakt. Maar vandaag hoeven festivals voor mij niet meer.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar?

Het is fijn om je batterijen op te laden in het buitenland. Maar ik probeer het geluk ook in kleine dingen te zoeken. Je kunt nu eenmaal geen twaalf maanden per jaar op reis.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

De Ronde van Frankrijk was decennialang zo saai als een deurklink, maar dit jaar heb ik voor het eerst weer echt genoten. En ik kijk ook uit naar de finale van het EK vrouwenvoetbal.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit deed?

In een Mechelse fabriek vulde ik palletten met zware tonnetjes waspoeder. Na een week kende ik mijn eigen naam niet meer. Toen ben ik ook gestopt, want ik had genoeg verdiend voor een 33-toerenplaat.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Een klein beeldje van Lady Liberty dat ik ooit voor 2,5 dollar kocht in New York. Pure kitsch, maar het staat symbool voor vrijheid.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Mocht ik dat budget hebben, dan zou ik liever mijn eigen huis renoveren.

En in het buitenland?

In Italië, ergens tussen Milaan en Rome. Al zou ik een penthouse in Manhattan ook niet afslaan.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Dat zou ik nooit doen. Ons land heeft zo veel te bieden.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Zelensky. Want dat zou betekenen dat er weer vrede is.