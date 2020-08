Jessika Soors is Kamerlid voor Groen. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze vijftien vragen te beantwoorden, had ze 10 minuten en 16 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Twee weken. Deze zomer waren dat meteen ook de twee eerste weken vakantie van het jaar, dus ze hebben veel deugd gedaan. Durft u deze zomer naar het buitenland? Ik heb daar vooraf lang over getwijfeld, maar uiteindelijk zijn we een paar dagen naar Frankrijk gegaan: niet te ver en voldoende afgelegen, zodat we de bubbels konden respecteren. Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? De relletjes van de dag op Twitter laat ik aan me voorbijgaan. Maar door mijn job vind ik het toch mijn plicht om de actualiteit op te volgen. Soms is het ook nodig om kort op de bal te kunnen spelen. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Dat zijn er best veel - ik prijs me gelukkig. De recentste is van deze zomer. Na een warme dag waren we 's avonds op wandel in een Frans dorpje, waar een verlaten kraam met botsauto's stond. Een kwartier lang hebben we ons daar uitgeleefd, inclusief kitscherige muziek en flitsende lichten. Dat was zeker twintig jaar geleden. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Een tiental jaar geleden was ik met een vriendin op reis, toen ik plots van het thuisfront een telefoontje kreeg om te vertellen dat mijn grootmoeder overleden was. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Het is een guilty pleasure, maar op vakantie grijp ik altijd naar thrillers, van Karin Slaughter bijvoorbeeld. Het liefst een hele reeks met eenzelfde hoofdpersonage dat het ene na het andere mysterie oplost. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Boven op de stapel ligt The Cure for Hate van Tony McAleer, een Canadese oud-collega en kameraad. Het is het relaas van mensen die in een extreemrechtse beweging belanden en daar ook weer uitraken. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Op dit moment ligt het niet voor de hand, maar ik hou enorm van de zee. Mijn moeder groeide op aan de kust, dus ik kwam daar als kind heel vaak. Nog steeds vind ik het heerlijk om 's avonds - als de hitte en de vele toeristen weggetrokken zijn - met een afhaalpizza en een drankje op het strand te gaan zitten. De ideale manier om op adem te komen. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Niets stouts, maar ik vind het wel fijn om in het wild te kamperen of op het strand te slapen, onder een prachtige sterrenhemel. Daarvoor is België helaas net iets te klein en te vol. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Dankzij deze vraag wel, ja. Als tiener ging ik op bezoek bij mijn beste vriendin, die naar Rusland was verhuisd. Daar kreeg ik een vakantielief, dankzij wie ik nu nog een basisconversatie Russisch kan volgen. Ik besef nu dat ik dit nooit aan mijn ouders heb verteld, dus zij zullen het via Knack vernemen. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Niet drastisch. Maar het is wel een goede periode om terug te blikken en vooruit te kijken, op een positieve manier. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Als student reisde ik geregeld in m'n eentje naar het Midden-Oosten, om beter Arabisch te leren en me helemaal te laten onderdompelen in de cultuur. En ik vind het nog steeds fijn om enkele dagen alleen een vreemde stad te ontdekken. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Toch wel. Tijdens wandelingen speel ik oude gesprekken of situaties nog eens af in mijn hoofd, of krijg ik nieuwe ideeën. Welk festival of event zult u het meest missen deze zomer? Couleur Café, voor mij altijd hét begin van de zomer. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Nee. Ik kan heel erg genieten van de rush en adrenaline van mijn werk, en ook van het uitbollen tijdens de vakantie. Dankzij het ene waardeer ik het andere nog meer.