Carina Van Cauter is gouverneur van Oost-Vlaanderen. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze 29 minuten en 59 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Nooit langer dan twee weken na elkaar. Voor de Biënnale van Venetië neem ik meestal vrijaf, en zeker ook voor het WK wielrennen. Dat heeft me al op onverwachte plekken gebracht, zoals het Amerikaanse Richmond. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? De eerste dagen kijk ik bij ieder doods moment op mijn smartphone, maar met het verstrijken van de dagen mindert dat. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Als kind waren dat de zorgeloze zomers bij mijn grootmoeder. En ook nu nog zijn alle mooie herinneringen gebonden aan mijn gezin en familie. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Die zijn er niet, ik herinner me hooguit een ongemak. Als jonge twintigers waren mijn man en ik voor een huwelijk in Barcelona, waar we een week vakantie aan koppelden. Op de eerste dag werd onze bagage uit de auto gestolen, alleen ons fototoestel bleef over. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Geert Maks Epiloog bij Grote verwachtingen en Al het blauw van Peter Terrin. En toevallig kreeg ik vandaag een boek van Manu Adriaens: Waarom zestigers gelukkiger zijn dan veertigers. Het is wat vroeg, maar een voorbereide vrouw is er twee waard. Hebt u tijdens de voorbije lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? De tafel. Door onze drukke levens is er zelden tijd om rustig de tafel te dekken voor het eten, maar nu kon dat wel. En door de Ronde van Vlaanderen zonder publiek besefte ik weer hoe mooi de Koppenberg is. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Verloren lopen, onder meer in Marrakesh. Letterlijk: ik neem altijd mijn loopschoenen mee. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Nee, maar wel aan de coup de foudre toen ik mijn man voor het eerst zag. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Eigenlijk niet, ik ben een gelukkig mens. Gaat u weleens alleen op vakantie? Nee, dat zegt me niets. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Piekeren niet, maar ik doe wel vaak inspiratie op. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Voor geen enkel. Het voorbije jaar was zo'n helse periode dat er geen tijd was om stil te staan bij de vrije tijd die er straks hopelijk weer zal zijn. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Nee, maar de 'schakeldagen' tussen werk en vakantie zijn het moeilijkst. Voor welke atleet gaat u zeker voor het scherm zitten tijdens de Olympische Spelen? Zeker voor wielrensters Lotte Kopecky en Jolien D'hoore. Maar ook voor Ewoud Vromant, de wielrenner uit mijn gemeente die deelneemt aan de Paralympics. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Dat podcasts een heerlijke manier zijn om de zinnen te verzetten tijdens het lopen. En in mijn functie ontdekte ik een zeer grote wendbaarheid en emotionele beschikbaarheid van alle helpende handen op het terrein. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Nee, uit het oog is niet uit het hart. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? We hebben er een, aan de kust. De beste investering ooit. En in het buitenland? Ik zou er niet zelf voor kiezen, omdat ik niet altijd naar dezelfde plek wil. Maar als het móét: Italië. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? Ook Italië dan. Maar ik zie het me niet doen. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Ik gun het hun allemaal, na dit loodzware jaar. En ik hoop dat ze veel moed en inspiratie opdoen voor de aartsmoeilijke opdracht die volgt: de juiste omgevingsfactoren creëren om herstel mogelijk te maken.