José De Cauwer zit als wielercommentator vaak in het buitenland. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze 15 vragen te beantwoorden, had hij 31 minuten en 5 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Wat is vakantie? Ik ben pas met een paar wielervrienden een dagje naar Eddy Planckaert getrokken in de Ardennen. En ik heb twee dochters die in Knokke wonen, hen bezoeken is voor mijn vrouw en mij ook al een uitstap. Durft u deze zomer naar het buitenland te gaan? Ik móét naar het buitenland! Zaterdag geef ik commentaar bij de Strade Bianche. Op 31 juli vertrekken we en op 2 augustus keren we terug. Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Jazeker, op alle mogelijke manieren: radio, tv, online, Twitter... Niet alleen de sport, ik heb een brede interesse in allerlei nieuws. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Er één uitkiezen is moeilijk. Ik ben natuurlijk al op veel plaatsen geweest als renner en later als ploegleider, bondscoach en commentator. Vaak denk ik dan: hier moet ik ooit nog terugkomen - maar meestal komt het er niet van. Ik vind het plezierig om eens terug naar Bretagne of Normandië te gaan en dan de goede restaurants te kunnen aanduiden, waar we lekkere oesters kunnen eten. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Ik kan niet aan een zwembad liggen en nietsdoen. Ik wil bewegen, fietsen. Ooit, in Finike in Turkije, heb ik mezelf gedwongen om een uur op mijn ligstoel te blijven. Zodra de wijzer op de twaalf stond, ben ik opgesprongen. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Ik lees amper boeken. Soms zie ik mijn collega-commentator Michel Wuyts lezen en dan denk ik: dat zou ik ook meer moeten doen. Ik lees wel veel kranten en magazines. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Geen dus. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Heuvelland, Watou, Ieper... Dat is een mooie en authentieke streek. Bovendien kun je er fietsen en zijn er uitstekende restaurants. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Ja, winkelen! Als ik mijn hotel buitenkom en er is aan de overkant een boetiekje, dan spring ik daar altijd eens binnen en dan koop ik mezelf een hemd of trui. Als ik ermee thuiskom, vraagt mijn vrouw: 'Heb je weer iets gekocht? En hier wil je met mij niet gaan winkelen!' Maar in het buitenland kennen ze me niet, daar is er niemand die vraagt of ik iets nieuws nodig heb omdat ik naar de koers moet. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Nee. Als ik vroeger naar het buitenland trok, was dat met de ploeg en dan is de sociale controle nogal groot. Zeker als je de leader of the pack bent. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Als ik na drie weken Tour weer thuiskom en er moet van alles in de tuin gebeuren, denk ik weleens: laat mij allemaal met rust, ik ga een caravan achter in de tuin zetten en daar wonen! Nu, met de coronacrisis, kom ik daar wel van terug: te veel reizen is niet goed, maar te veel thuiszitten ook niet. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Nee. Ik heb er zelfs een hekel aan om alleen op restaurant te zitten. Dan kun je alleen maar rondkijken en dan zit je te dromen en staar je per ongeluk iemand aan die je dan een blik toewerpt van: 'wat is 't, man?' Zelfs op mijn eentje een koffie gaan drinken op een terras doe ik niet. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Ik blijf altijd het wielrennen en de actualiteit volgen, maar dat is geen werk. Naar een koers kijken op tv is voor mij geen straf. Welk festival of event zult u het meeste missen deze zomer? Tomorrowland. Ik ken de bazen van domein De Schorre en zij zouden me dit jaar eens uitnodigen. Niet om te dansen, maar om de sfeer op te snuiven en te kijken hoe dat allemaal georganiseerd wordt. Daar kan de koers misschien wel iets van leren. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Ik ben gelukkig als ik gewoon met wat vrienden en de vrouwen erbij een fietstochtje kan maken en mosselen kan gaan eten. Daarvoor hoef ik niet met vakantie te gaan.