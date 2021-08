Dorianne Aussems presenteert Generation M op MNM en Van hier tot in Tokio op Eén. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had zij 27 minuten en 21 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Ongeveer een maand, verspreid over de zomer. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Minder dan anders, maar ik wil wel op de hoogte blijven. Ik herinner me nog hoe waanzinnig cool ik het als puber vond om in Barcelona Vlaamse kranten te zien liggen. Het nieuws krijgt toch iets sympathieks, op zo'n grote afstand. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Toen mijn moeder nog leefde, trokken we vaak met het hele gezin naar Oostduinkerke. Daar was ik echt kind, op zo'n luchtige manier: op het strand zitten, met de gocart rijden, 's avonds chips met limonade. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Op mijn 14e ging ik samen met mijn beste vriendin op kamp naar Lützerath in Duitsland. Het beloofde heel tof te worden, maar ik kreeg vreselijke buien van heimwee. Mijn moeder was twee jaar eerder overleden en ik snakte naar de veiligheid van thuis. Al was de leiding wel heel lief: 's nachts mocht ik bij hen gaan zitten en de kok bakte speciaal voor mij wentelteefjes. Welke boeken neemt u dit jaar mee? De trilogie Kindertijd, Jeugd en Afhankelijkheid van Tove Ditlevsen. Vrij zware dobbers, maar de pastelkleurige covers passen perfect in het zomerse plaatje. En Opwindende tijden van Naoise Dolan. Hebt u tijdens de voorbije lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? Het park in mijn buurt ben ik nog meer gaan appreciëren. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Ik durf er sneller mensen aan te spreken, ook al ken ik de taal niet of nauwelijks. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Nee, maar tijdens onze vakantie in 2009 was ik wel heel erg verliefd op een jongen thuis. Ik herinner me nog precies hoe dat gemis toen voelde. Overweegt u in de zomer wel eens uw leven helemaal om te gooien? In de media lijkt alles altijd heel belangrijk. Ik merk dat ik na drie weken vakantie beter kan relativeren en met meer mildheid kijk. Bent u wel eens alleen op vakantie geweest? Voor MNM maakte ik ooit een reeks vlogs waarvoor ik 30 citytrips deed in m'n eentje. In het begin had ik veel heimwee, maar ik heb mezelf als reisgezel leren appreciëren. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Vroeger wel. Maar intussen kan ik het vrij goed uitzetten. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Voor geen enkel. Geef mij maar de intimiteit van een concert. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Het is fijn om even uit de stroom te stappen, maar na een paar weken vakantie snak ik altijd naar de structuur en houvast van mijn werk. Voor welke atleet gaat u zeker voor het scherm zitten tijdens de Olympische Spelen? Voor de 19-jarige Lore Bruggeman die er gaat skateboarden, een gloednieuwe olympische discipline. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Dat een vrijdagavond thuis ook zeer fijn kan zijn. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Toch wel, omdat bepaalde vrienden de coronaregels anders interpreteerden. Maar ik heb ook nieuwe vrienden gemaakt. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? Aan zee, waar je de zuurstof, vrijheid en vakantiesfeer zelfs kunt ruiken. En in het buitenland? Canada zou wel cool zijn, maar niet zo praktisch. Doe dan maar Toscane. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? De geoliede machine van de Scandinavische landen lijkt me wel tof. Maar ik zie mezelf eigenlijk totaal niet naar het buitenland verhuizen. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Ik hoop dat ze allemaal hun vakantiedagen opnemen - het liefst in stilte, zonder tweets.