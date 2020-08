Dirk De Wachter is psychiater. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze vijftien vragen te beantwoorden, had hij 14 minuten en 5 seconden nodig.



Hoeveel dagen vakantie neemt u? Meestal neem ik twee weken zomervakantie, door het lange weekend van 21 juli waren het dit jaar zelfs 16 dagen. Durft u deze zomer naar het buitenland? We hadden geluk: onze vakantie viel net in de periode na de eerste en voor de tweede coronagolf. Ik weet niet of surfers er een woord voor hebben, maar tussen die twee golven was het heerlijk toeven. Mijn vrouw en ik trokken richting Bordeaux in Frankrijk - toen nog één groene zone - en we zijn zonder virussen teruggekeerd. Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Eigenlijk wel. Ik ben niet het soort mens dat zich helemaal kan onttrekken aan de wereld. Het is zeker niet dwangmatig, maar ook op reis begin ik de dag graag met de (digitale) krant. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Het zijn er zoveel, dus de keuze is moeilijk. Maar toen onze kinderen nog klein waren, huurden we samen met twee andere families enkele jaren vakantiehuisjes in Toscane. Eén keer kwamen we in een oud kasteel terecht, vermoedelijk van een verarmde adellijke familie. Daar waren twintig kamers, een ridderzaal, een muziekzaal en zelfs een kapel: ongelofelijk. Als in een idyllische Italiaanse film. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Onze huwelijksreis. Mijn vrouw en ik hadden daarvoor al veel samen gereisd, altijd geïmproviseerd en goedkoop. Maar omdat het voor ons huwelijk eens wat specialer mocht zijn, boekten we via een reisbureau een hotel in Kreta. Helaas zat het er vol dronken Zweden en Britten. Ons huwelijk heeft het gelukkig wel overleefd. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Leven & lot van Vasili Grossman: een fantastische en zeer dikke roman, ideaal om tijdens de vakantie te doorploegen. Welke boeken nam u dit jaar mee? Dat zijn er de laatste jaren altijd een zestigtal, omdat ik in de jury van twee literaire prijzen zit. Sommige lees ik diagonaal, maar er zit gelukkig ook veel moois bij. Het meest geboeid raakte ik deze vakantie door een biografie van de Franse schrijver Louis-Ferdinand Céline. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Het Middelheimpark in Antwerpen, dat een van de mooiste openbare beeldencollecties ter wereld huisvest. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Fietsen. Thuis heb ik geen fiets. Ik ben ook onwaarschijnlijk onsportief. Maar ik ga geregeld op reis met sportieve vrienden en dan doe ik toch graag mee. Zo fietste ik enkele jaren geleden over de eindstreep van de Tour de France, op de Champs-Élysées in Parijs. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Zodra ik niet meer met mijn ouders op reis ging, trok ik er met mijn lief opuit. Zij is vandaag nog steeds mijn vrouw. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Ik zou niet weten waarom. Mijn leven is één grote chance. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Enkel professioneel, voor congressen en lezingen. Dan pik ik wel graag een museum of opera mee. Maar echt op vakantie in m'n eentje? Nee, ik ben al vaak genoeg van huis. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Ik loop niet te piekeren of strategieën te bedenken. Maar ik heb wel mijn psychiatrische bril op. De interesse in mensen en het leven is er altijd. Welk festival of event zult u het hardst missen deze zomer? Jazz Middelheim. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Ik sta nogal kritisch tegenover het begrip 'geluk'. Uiteraard ben ik tijdens de vakantie wat meer ontspannen, maar door het jaar is mijn leven ook erg vervullend. Wat een chance dat het leven niet alleen de moeite waard is tijdens de vakantie. Dat zou behoorlijk miserabel zijn, niet?