Ae Jin Huys heeft een Koreaans cateringbedrijf, Mokja!. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze 26 minuten en 34 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Vakantie is voor mij een vrij abstract begrip: werk voelt niet als werk en er is sowieso voldoende vrije tijd tussendoor. Mijn vriend (muzikant Sioen, nvdr) is sinds de coronacrisis voor het eerst werknemer en hij moet nu wel zijn vakantie afbakenen. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Amper. Ik heb weinig behoefte aan de stroom informatie en vind die zelden inspirerend of verrijkend. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Op een van mijn reizen naar Korea ging ik op zoek naar verhalen en recepten van huismoeders. Via via kwam ik bij een tante van een verre kennis terecht die in een piepklein appartement woonde, ergens in the middle of nowhere. Zij leerde me yukjeon bereiden, Koreaanse pannenkoekjes van runderlapjes.Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Ervaringen categoriseer ik niet snel als slecht, eerder als interessant. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Mijn laatste aankoop is Ways of Curating van Hans Ulrich Obrist. Ik hoop er een interessante kijk aan over te houden op de rol van curator. Met mijn nieuwe vzw Hwaiting ben ik bezig met de creatie van een foodprogramma, in samenwerking met wetenschappelijke en culturele partners. Hebt u tijdens de voorbije lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? Talloze groene plekjes, vaak in een straal van maar 15 kilometer rond ons huis. Langerbrugge bijvoorbeeld, in de Gentse kanaalzone. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Ik reis elk jaar naar Korea om me bij te scholen. Daar leef ik gulziger en voller. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Nooit. Tot nu, al was het eerder een flirt dan liefde. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Helemaal niet. Ik leef zoals ik wil leven. Gaat u weleens alleen op vakantie? Lang geleden trok ik naar Normandië. In de jeugdherberg waar ik sliep, logeerde ook een Waalse klas. 's Avonds werd het tof met de leerkrachten en ettelijke glazen calvados. En 's anderdaags mocht ik mee op uitstap, naar de Mont Saint-Michel. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Eerder omgekeerd: ik neem veel impressies mee in mijn werk. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Ik ben geen festivalganger, maar ik kijk wel uit naar Theater aan Zee. Hopelijk kunnen we nog tickets bemachtigen. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Nee. Maar het is wel boeiend om nieuwe inspiratie op te doen. Voor welke atleet gaat u zeker voor het scherm zitten tijdens de Olympische Spelen? Een spannende tennismatch kan me wel bekoren. Maar ik blijf er niet voor thuis. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Dat ik nog meer wil doen met voeding als platform, vandaar die nieuwe vzw. Het eerste thema waarrond we werken is 'sonmat', Koreaans voor 'handsmaak'. Het verwijst naar de koestering van een bepaald gerecht en de maker, zoals de lekkerste stoemp van je grootmoeder. Maar even interessant is het om in te zoomen op de letterlijke handsmaak en handbacteriën op voedsel. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Nee. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? Waar precies maakt niet uit, maar sowieso op het platteland. En in het buitenland? Korea zou wel praktisch zijn, omdat ik er bijna jaarlijks naartoe reis. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? Geen idee. Een land bezoeken is heel anders dan er wonen. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Daarvoor heb ik te weinig affiniteit met politiek.