Birgit Van Mol ruilde het VTM Nieuws voor Telefacts en een nieuw interviewprogramma. Maar hoe viert ze vakantie? Om deze 20 vragen te beantwoorden had zij 18 minuten en 19 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Vier weken, maar ik kon in de loop van het jaar amper vrijaf nemen. Als nieuwsanker lag dat moeilijk. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Nu ik professioneel een nieuwe weg insla, hoop ik dat minder intens te doen dan vroeger. Maar loslaten blijft lastig voor een journalist. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Een onverwachts omgeboekte reis naar Mauritius. We leerden lokale muzikanten kennen, met wie we op tournee zijn geweest op dat adembenemende eiland. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Een vakantie in Salou, die ik had gewonnen. De waterleiding gaf alleen zout water. Douchen, tandenpoetsen... zelfs de thee smaakte zout. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Ik ben bezig in Aandenken van Bryan Washington. Het leest vlot, maar ik heb mijn oordeel nog niet klaar. Het achtste leven van Nino Haratischwili en Orakel van Thomas Olde Heuvelt liggen te wachten. Hebt u tijdens de voorbije lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? Of oude herontdekt? Ik sprak af met vrienden, om samen met onze honden te wandelen. Zo ontdekte ik nieuwe paadjes, gewoon bij mij in de buurt. Niks wereldschokkends, maar wel een verrijking. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Paragliding in de prachtige Oostenrijkse bergen. De vlieger voor mij crashte tegen een boom, maar ik durfde nog. Als ik dat in eigen land overdoe, zou het afbreuk doen aan mijn herinnering. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Geen enkele is bijgebleven. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Helemaal omgooien is te radicaal. Maar mijmeren, als gedachte-experiment, doet iedereen. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Toen ik twijfelde aan een liefde. Ik had enkel het gezelschap van Eline Vere: een goed boek, maar niet de prettigste literatuur in die omstandigheden. Toch heb ik daarna de juiste beslissing kunnen nemen. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Je bent je job niet, maar voor een journalist komt het wel in de buurt. Bij al wat je meemaakt, denk je: moet ik de collega's bellen? Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Dit jaar geen. Mijn man is ernstig ziek. Vooruitplannen is lastig. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Jawel. Zon, blote voeten, geen wekker, buiten ontbijten, blijven plakken bij vrienden onder een sterrenhemel. Niks moet. Wat was voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer? Mijn man is Nederlander. Tijdens de Olympische Spelen hadden we bij elke Belgische of Nederlandse medaille reden om te vieren. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? De voordelen van thuiswerken en de noodzaak van knuffels. Mijn vrijgezelle vrienden werden gek omdat niemand hen aanraakte. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Integendeel. Mensen die ik uit het oog was verloren, namen opnieuw contact op. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? Op een rustige plek aan het water. Ik denk spontaan aan Sint-Martens-Latem, al ken ik het daar niet eens. En in het buitenland? Portugal is het buitenland waar ik me het meest thuis voel. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? Mijn man droomt ervan om terug te keren naar zijn Nederlandse wortels, maar ik weet niet of ik kan achterlaten wat ik hier heb. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Ik volgde van de zijlijn de kankerdiagnose bij ex-collega Goedele Liekens, die gelukkig eindelijk weer perspectief heeft. Ik wens haar rust in hoofd en lijf.