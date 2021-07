Niel Hens is hoogleraar biostatistiek aan UHasselt en UAntwerpen. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 10 minuten en 26 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Normaal drie weken. Vorig jaar is dat wat ingekort, hopelijk lukt het dit jaar wel. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Heel beperkt, via de digitale krant. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Om de twee jaar gaan we met het gezin naar Zuid-Frankrijk. Die tijd met ons vijven levert altijd de mooiste herinneringen op. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Op zich heeft het weinig met het land te maken, maar ik herinner me een reis naar Hongarije die zwaar tegenviel. Dat kwam vooral door de accommodatie, en dan specifiek de aanwezigheid van kakkerlakken. Al is dat intussen wel 20 jaar geleden. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Wetenschapsfilosofe Sylvia Wenmackers heeft me haar boek Wetenschap gegeven en dat ligt hier al te blinken. Verder doe ik elke vakantie een poging om een wat zwaardere klepper te lezen. Enkele jaren geleden was dat Kafka, dit jaar The Ancestor's Tale van Richard Dawkins. Hebt u tijdens de voorbije lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? Vooral nieuwe plekken dicht bij huis in Heusden-Zolder. Vroeger reden we er argeloos voorbij, maar tijdens onze wandelingen beseften we pas hoe mooi het daar is. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? In eigen land zult u mij nooit betrappen op een toeristische dubbeldekker, terwijl dat in het buitenland toch al een paar keer gebeurd is. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Eigenlijk niet. Omdat ik er niet veel heb gehad, maar ook omdat ik niet graag blijf hangen in het verleden. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Dat niet. Maar de zomer is wel een goede tijd voor reflectie. Ik maak nooit goede voornemens voor Nieuwjaar, maar op vakantie gebeurt dat soms. Bent u ooit alleen op vakantie geweest? Nee. Ik deel mijn plezier liever. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Ik vrees van wel: een of twee keer per week gaat de mailbox open. Niet om te antwoorden - dat doe ik op vakantie zelden - maar om te vermijden dat ik bij terugkeer een berg mails moet doorworstelen. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Voor geen enkel. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Niet noodzakelijk. Vakantie is plezierig, maar door het jaar ben ik ook niet ongelukkig. Voor welke atleet gaat u zeker voor het scherm zitten tijdens de Olympische Spelen? Ik kijk uit naar de prestaties van de Belgian Cats, omdat ik zelf nog basketbal heb gespeeld. Maar ik zal ook onze andere landgenoten in het oog houden. Al hoop ik vooral veel buiten te kunnen zitten, in plaats van voor de televisie. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Dat ons leven ervoor erg jachtig was en dat het geen kwaad kan om af en toe stil te staan bij de kleine dingen. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Integendeel: eindelijk was er tijd om oude vrienden nog eens op te bellen. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? In de Oostkantons, een heel mooie regio. En in het buitenland? Zuid-Frankrijk. De Ardèche, de Provence of de Côte d'Azur. Al lijkt dat laatste me helaas niet zo realistisch. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? Dan twijfel ik tussen Frankrijk en Italië. Voor de warmte - zowel van de mensen als van het klimaat - en de joie de vivre. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Alle politici. Al wens ik hun vooral een moment van reflectie.