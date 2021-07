Hoe viert Omar Souidi vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 21 minuten en 4 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Tussen 1 september en 30 juni werk ik keihard voor mijn cliënten. Dan zit er hooguit een tripje New York in. Van begin juli tot eind augustus is het tijd voor vakantie. Het werk ligt dan niet volledig stil, maar het tempo is wel veel lager. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Vroeger vond ik het heerlijk om in mijn vakantieoord naar een Vlaams krantje te speuren. Nu scroll ik elke ochtend bij de koffie door de nieuwsapps, om vervolgens mijn smartphone in de kluis op te bergen. Het liefst de hele dag. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Mijn 30e verjaardag, die ik vierde in New York. Die stad blinkt uit in gastvrijheid: locals deden er alles aan om er een feest van te maken. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? In november 2013 werd ik voor het eerst vader. De zomer nadien besloten we met de wagen naar Toscane te reizen. Dat liep niet zoals gepland. We stonden minstens 15 uur in de file, terwijl onze dochter bijna onophoudelijk huilde. De eerste avond moesten we met haar naar het ziekenhuis. En toen we eindelijk aan de vakantie konden beginnen, heeft het onafgebroken geregend. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Veel te veel, zoals altijd. Al zeker Het leven en hoe het te leiden van Serge Simonart, In open veld van Josse De Pauw en Hotel Solitude van Koen Strobbe. Plus enkele klassiekers, wellicht van Seneca. Hebt u tijdens de voorbije lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? De Ardennen, waar ik gek genoeg nooit eerder was geweest. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Op goed geluk een restaurant binnenstappen. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Als nostalgicus overkomt me dat weleens, ja. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Nee, ik volg mijn natuur. Maar de zomer is wel ideaal om te reflecteren over het voorbije jaar. Bent u ooit alleen op vakantie geweest? Dat probeer ik jaarlijks te doen, sinds Jan Raes, directeur van Opera Ballet Vlaanderen, er enkele jaren geleden lyrisch over sprak in Alleen Elvis blijft bestaan. Het is verfrissend om eens met niets of niemand rekening te moeten houden. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Zo min mogelijk. Al volg ik wel dagelijks op of er brandjes geblust moeten worden, uit respect voor mijn clientèle. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Een zomer zonder Rock Werchter of Tomorrowland is geen zomer zoals het hoort. Al zullen we die helaas moeten missen dit jaar. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Nee, mijn geluk is dan alleen wat zwoeler en exotischer. Voor welke atleet gaat u zeker voor het scherm zitten tijdens de Olympische Spelen? Ik hoop dat de Belgen medailles halen, het liefst gouden, maar ik blijf er niet voor thuis. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Dat de ogenschijnlijk vanzelfsprekende dingen dat niet zijn. En ook dankbaarheid, omdat ik mijn job kon blijven uitoefenen. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Gelukkig niet. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? Aan de kust. En in het buitenland? Spontaan zou ik zeggen: Ibiza. Maar in de winter wordt het daar een dooie boel. Bij nader inzien kies ik toch voor Praag. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: waar gaat u wonen? New York, zonder twijfel. Die stad heeft mijn levensfilosofie en denkpatroon immens bepaald. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Sihame El Kaouakibi, een jonge vrouw die nog altijd bulkt van het talent, maar die werd ontmenselijkt nog voor er één letter gepleit kon worden.