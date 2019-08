Pragmatisme versus ideologie? Hoe ver kan een natuurvereniging gaan in een samenwerking met een bedrijf met een kwalijke milieureputatie? De zaak Natuurpunt versus het omstreden bedrijf Ineos.

Kan een vereniging als Natuurpunt hand- en spandiensten verlenen aan een allesbehalve milieuvriendelijke chemiereus als het Britse Ineos, dat als corebusiness het omzetten van het uiterst milieuonvriendelijke schaliegas in plastic heeft? Kan natuurpragmatisme - het verwerven en inrichten van natuurgebieden - opwegen tegen maatschappelijk imagoverlies door in zee te gaan met een bedrijf dat model staat voor alles wat er in de wereld mis kan gaan inzake milieu en klimaat?

...