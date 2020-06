Het Functioneel Parket in Nederland gaat een Rotterdamse groothandel in chemische stoffen vervolgen voor de export van aceton naar Syrië zonder exportvergunning.

In 2018 onthulde Knack dat drie Belgische bedrijven tussen 2014 en 2016 vanuit de haven van Antwerpen tientallen tonnen isopropanol en aceton naar Syrië hadden uitgevoerd. Sinds 2013 is voor die export een vergunning vereist. EU-lidstaten mogen die niet afleveren als ze 'redelijke gronden hebben om aan te nemen' dat de chemicaliën gebruikt kunnen worden voor 'binnenlandse repressie' of voor de 'vervaardiging van producten' die daartoe kunnen dienen. Hoewel de nodige exportvergunningen ontbraken, had de douane alle exporten laten passeren. De bedrijven benadrukten dat de zen...

In 2018 onthulde Knack dat drie Belgische bedrijven tussen 2014 en 2016 vanuit de haven van Antwerpen tientallen tonnen isopropanol en aceton naar Syrië hadden uitgevoerd. Sinds 2013 is voor die export een vergunning vereist. EU-lidstaten mogen die niet afleveren als ze 'redelijke gronden hebben om aan te nemen' dat de chemicaliën gebruikt kunnen worden voor 'binnenlandse repressie' of voor de 'vervaardiging van producten' die daartoe kunnen dienen. Hoewel de nodige exportvergunningen ontbraken, had de douane alle exporten laten passeren. De bedrijven benadrukten dat de zendingen bestemd waren voor klanten zonder link met het Syrische regime. Vorige week vrijdag sprak het Antwerpse hof van beroep zware straffen uit voor de betrokkenen. De gedelegeerd bestuurder van A.A.E. Chemie Trading uit Kalmthout werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar met uitstel. De rechter sprak van 'zeer gevaarlijke en militair gevoelige producten' en noemde de feiten 'ernstig'. In het arrest staat ook dat de douaneverificateurs hun controles 'totaal inadequaat, ondoelmatig of niet' hadden uitgevoerd. Inmiddels heeft ook het Functioneel Parket in Nederland, gespecialiseerd in complexe fraude- en milieuzaken, beslist om een Rotterdamse groothandel en twee leidinggevenden te dagvaarden in een soortgelijke exportzaak. Dat bevestigt woordvoerster Marieke van der Molen aan Knack: 'Het verwijt is dat verdachten in november 2016 ruim 38 ton aceton hebben verkocht en geëxporteerd naar een persoon in Syrië via de haven van Antwerpen. Daarvoor zou het bedrijf vooraf geen vergunning hebben aangevraagd, wat in strijd is met de Europese sancties tegen Syrië. Daarnaast worden het bedrijf en de leidinggevenden gedagvaard voor de export van ruim 89 ton aceton via een omweg - Rusland - naar Syrië in 2017. Ook weer zonder vergunning.' 'De sancties gelden in verband met "brute schending van mensenrechten door het regime in Syrië", zoals in de Europese verordening is te lezen', zegt Van der Molen. 'Door chemicaliën zonder vergunning door te voeren worden ze ondermijnd en wordt de overheid de kans ontnomen om te controleren waar de producten heen gaan. Dat is ernstig, daarom treedt de overheid op.' Het geviseerde bedrijf, Aromatics Rotterdam (voorheen: Gapuma Aromatics), is eind 2019 uitgeschreven uit het Nederlandse handelsregister. Een van de twee leidinggevenden is de afgevaardigd bestuurder van A.A.E. Chemie. Zijn advocaat laat weten dat de man, die verhuisd is van België naar Libanon, geen commentaar geeft. De andere leidinggevende, die niets te maken heeft met de Belgische isopropanolcase, reageert dat hij 'altijd, zonder enige terughoudendheid, volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek van het openbaar ministerie' in Nederland.