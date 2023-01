De Wever wil Vlaams zelfbestuur ‘extralegaal’ afdwingen

Bart De Wever wil zelfbestuur voor Vlaanderen ‘extralegaal’ afdwingen. Dat heeft de N-VA-voorzitter gezegd in De Zevende Dag op één. ‘Alle grote hervormingen zijn extralegaal ingevoerd en daarna gelegaliseerd’, aldus De Wever.

De N-VA-voorzitter zei het al in een interview in De Tijd zaterdag: ‘Ik denk al langer dat de opportuniteit om in het legalisme te hervormen weg is. Zoals op verschillende momenten in onze vaderlandse geschiedenis zal je naar een extralegale hervorming moeten gaan. Dat is niet de eerste keer. Zo is het ook met het onderwijs gebeurd.’

‘Grote hervormingen buiten de wet doorgevoerd’

De partijvoorzitter herhaalde die boodschap zondag in De Zevende Dag. ‘Ook in het verleden heeft men buiten de wet grote hervormingen doorgevoerd’, aldus De Wever. ‘Alle grote hervormingen zijn extralegaal ingevoerd en daarna gelegaliseerd, daar heb ik met Jean-Luc Dehaene nog uitgebreid over gesproken’, voegde hij daar aan toe. ‘In dit land heb je één zekerheid: eens je zelfbestuur hebt, dan komt het nooit terug samen, want waarom zou je iets samen doen met een landsdeel dat fundamenteel anders denkt en fundamenteel anders stemt.’

De Wever voegde eraan toe dat hij enkel nog in een federale regering wil stappen als hij de garantie heeft op zo’n fundamentele hervorming van het land. ‘Ik doe niet mee aan het status quo. Want dan gaat het Vlaamse geld eraan.’

‘Volgens mij kan er in een Belgische context nooit nog iets lukken. Niet met de PS. Maar ook niet in een heruitgave van Zweeds. Het heeft geen zin meer’, zei de voorzitter daarover ook in De Tijd. ‘Hervormen in België is als tegen een poppetje duwen: zodra je het loslaat, veert het weer recht. Zolang je aan Wallonië vasthangt, lukt het niet.’

Vlaamse soevereiniteit

Ook op een themadag van de partij in Antwerpen zaterdag legde de N-VA-voorzitter de nadruk op de Vlaamse soevereiniteit. ‘Ik pleit voor een herstel van onze volkssoevereiniteit. Concreet betekent dat dat elke soevereiniteit boven Vlaanderen als supranationaal wordt beschouwd. En dus, dat het soevereine Vlaamse volk enkel bij een verdrag dat geratificeerd is door het Vlaams Parlement soevereiniteit kan overdragen. Dàt is de geest van het confederalisme’, aldus De Wever.