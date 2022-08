De Wever wil meer middelen voor strijd tegen drugsgeweld: ‘Oneerlijk op dit moment’

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wijst opnieuw met de vinger naar het federale niveau, na de aanslagen die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvonden in Deurne en op het Zuid. ‘Het parket en de federale gerechtelijke politie voeren een oneerlijke strijd door een ernstig gebrek aan mensen en middelen’, zegt hij.

Het Antwerpse drugsgeweld, waarbinnen ook de nieuwe aanslagen vermoedelijk kaderen, is de voorbije maanden opnieuw fors opgelaaid. ‘Dit zijn de zoveelste aanslagen in de golf die nu al enkele maanden bezig lijkt’, erkent ook De Wever. ‘Het parket en de federale gerechtelijke politie onderzoeken zoals steeds de geweldsincidenten, de lokale politie biedt hen daarin alle ondersteuning die noodzakelijk of nuttig kan zijn.’

Een echte aanpak van het probleem moet volgens De Wever echter van het federale niveau komen, maar daar zou te weinig animo voor zijn. ‘De federale regering ziet de georganiseerde misdaad niet als een prioriteit’, vindt De Wever. ‘Ministers geven nul op rekest en wuiven het probleem weg. Dat is een slag in het gezicht van alle mensen die dagelijks op het terrein aan de slag gaan om onze samenleving te beschermen en de georganiseerde misdaad te bestrijden.’

Groen, in Antwerpen in de oppositie, vindt dat De Wever moet stoppen met vingerwijzen en zelf meer inspanningen moet leveren. ‘De afbouw van toegankelijke en wijkgebonden politie is een dramatische beslissing geweest’, stelt de partij onder meer. ‘Bewoners hebben nood aan toegankelijke en aanspreekbare politie. Handelaars willen ondersteuning en overleg.’ Er is ook meer nood aan preventie bij jongeren en drugsgebruikers, vindt Groen.

Vlaams Belang herhaalt dan weer zijn oproep om tijdelijk militaire bewaking te voorzien in ‘risicowijken’ en vraagt ook om de gekende drugscriminelen te ‘irriteren, saboteren en verstoren’ door bijvoorbeeld razzia’s, controles, patrouilles en volgacties te organiseren.