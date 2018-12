De Wever wil dat België zich onthoudt bij stemming over migratiepact

Wanneer die exact plaatsvindt, is momenteel nog onduidelijk. Sommige bronnen zeggen dat er om 16 uur samengezeten wordt, anderen hebben het over de 'late namiddag'. De Wever erkent dat N-VA haar bezwaren aan de late kant geuit heeft, maar hij vraagt flexibiliteit van de partners. N-VA heeft zich bij andere dossiers ook al soepel opgesteld, luidt het. 'We kunnen dit pact echt niet aanvaarden', zei De Wever.

'In het verleden is er in de regering altijd rekening gehouden met de bezwaren van één partner. Ook wij hebben dat gedaan, soms met zwaar gezichtsverlies voor ons. Bijvoorbeeld met die huiszoekingen voor illegalen. Dat was twee keer aanvaard door de regering, last minute teruggetrokken door één partij en wij hebben dat geslikt.' 'Ik kan alleen maar hopen dat de wijsheid alsnog zal primeren en dat die regering gewoon kan verdergaan. Ik ga daar tot de laatste seconde op blijven hopen', aldus nog de N-VA-voorzitter.