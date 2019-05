Bart De Wever kiest voor een systeem waarbij de wettelijke pensioenleeftijd met een maand zou stijgen indien de levensverwachting toeneemt. CD&V, Open VLD en Groen wijzen het idee af.

'Als de levensverwachting stijgt, zal ook de wettelijke pensioenleeftijd naar omhoog moeten gaan'. Dat erkende N-VA-voorzitter Bart De Wever dinsdagavond in een debat in Terzake (Canvas) met zijn SP.A-collega John Crombez. De Wever kiest voor een systeem waarbij de wettelijke pensioenleeftijd met een maand zou stijgen indien de levensverwachting toeneemt. Op die manier worden grote schokken vermeden. 'Dat is de enige manier om het systeem betaalbaar te houden'.

Bart De Wever zei dat in de toekomst de effectieve pensioenleeftijd naar omhoog moet. Crombez reageerde dat ook de wettelijke pensioenleeftijd volgens het N-VA-verkiezingsprogramma dient te stijgen, wat De Wever moest erkennen. Maar hij voegde er meteen aan toe dat indien de levensverwachting inderdaad toeneemt de wettelijke pensioenleeftijd met een maand zou stijgen om schokken zoals in het verleden te vermijden.

De N-VA-voorzitter merkte ook nog op dat de socialisten tussen 1980 en 2011 de minister van Pensioenen hebben geleverd. In die periode is de effectieve pensioenleeftijd van 57 naar 55 jaar gedaald. Vandaag ligt die op 60,5 jaar, aldus nog De Wever.

Aan het slot van het debat benadrukte Bart De Wever dat het op federaal vlak zo goed als onmogelijk is om met de PS in een regering te stappen. Met de SP.A zou het zeker niet gemakkelijk worden.

Op Vlaams niveau is er geen enkel veto, luidde het. John Crombez stelde vast dat er twee duidelijke maatschappijvisies op tafel liggen. 'Wij willen de mensen zekerheid geven, dat na 42 jaar werken de minimumpensioenen er moeten komen, de facturen naar beneden moeten, zeker een btw van 6 procent op elektriciteit, en dat er zorgzekerheid is. En ik zie die punten niet in het programma van N-VA'.

CD&V, Open VLD en Groen wijzen hogere wettelijke pensioenleeftijd af

'We moeten met zijn allen wat langer werken, om de pensioenen betaalbaar te houden. De hervorming die we hebben afgesproken, voeren we uit. Maar van een verdere verhoging is geen sprake met @cdenv. Laat dat heel duidelijk zijn!', twitterde CD&V-voorzitter Wouter Beke.

Ook Open VLD'er en voormalig Pensioenminister Vincent Van Quickenborne is duidelijk: 'SP.A en Groen wil volledig pensioen na 42 jaar werken. Onbetaalbaar. N-VA wil pensioenleeftijd naar 68 en meer. Onhaalbaar', luidt het op Twitter. Open VLD houdt vast aan 45 jaar werken, met flexibele pensioenleeftijd van 63 tot 67 naargelang men begint te werken op 18 tot 22 of meer, verduidelijkt Van Quickenborne.

Ook Groen-kamerlid Kristof Calvo wil niet weten van een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd. 'De keuze op 26 mei wordt met de dag duidelijker. De voorbije dagen zagen we een boycot en een lastercampagne tegen alles wat zorgt voor meer eerlijkheid. En dan lanceert Bart De Wever dit. Met Groen in de regering gebeurt dit niet. Niet de pensioenleeftijd, maar het pensioen van mensen moet omhoog', reageert hij in een mededeling. 'Deze regering is er niet in geslaagd een pensioenhervorming te realiseren, om een akkoord te vinden rond zware beroepen, of maatregelen uit te werken voor werkbaar werk. En dan wil N-VA nog maar eens de pensioenleeftijd optrekken. Dat is niet ernstig', vervolgt hij. Calvo erkent dat hervormingen nodig zijn, 'maar laat ons die op een menselijke manier doorvoeren, met overleg, en met empathie voor zij die heel hun leven hebben gewerkt. Dit soort uitspraken jaagt mensen onnodig schrik aan en creëert alleen maar onzekerheid.'