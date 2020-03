De N-VA zal het voorstel van volmacht dat de 'restregering' op tafel zal leggen voor de aanpak van de crisis de komende maanden 'constructief bekijken'. Dat zegt voorzitter Bart De Wever, die ook het gedrag van de PS tijdens de onderhandelingen hekelt.

'Gezien de acute crisis en de ernst van de situatie, de impact op de volksgezondheid en onze economie wilden wij zo snel mogelijk een volwaardige federale regering vormen', zegt de N-VA-voorzitter. 'Deze regering moest volgens ons gevormd worden rond de grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens met een mandaat van een jaar. Wij deden een aanbod aan de diverse partijen en waren oprecht bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen. Uiteindelijk heeft de PS zondagmorgen toch nog beslist om niet mee te stappen in dit verhaal, ondanks een eerder princiepsakkoord', zegt Bart De Wever.

'Terwijl de technici van de zes deelnemende partijen nog zaten te vergaderen over de mogelijke regeerverklaring, heeft de PS zonder kennisgeving het proces op televisie opgeblazen. Ook werden Ecolo/Groen en cdH gemobiliseerd om een veto tegen de N-VA uit te spreken. In plaats van een volwaardige regering zal daardoor nu de restregering de huidige crisis moeten aanpakken', gaat de N-VA-voorzitter verder. 'De restregering zal nu komen met een voorstel van volmacht gericht op de aanpak van de coronacrisis de komende maanden. Wij zullen de inhoud van dit voorstel constructief bekijken'.

